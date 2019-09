Le 4 septembre dernier, U-Haul a remis plus de 500 000$ en dons à Arbres Canada, un organisme sans but lucratif qui consacre tous ses efforts à planter et protéger des arbres partout au pays.

Depuis 1945, U-Haul s'efforce de mener ses affaires de manière socialement et écologiquement responsable. En plus de son modèle d'affaires principal qui offre le partage de camions et de remorques, U-Haul maintient cet engagement en offrant à ses clients canadiens l'option de compenser pour les émissions de carbone provenant de leur équipement de déménagement en faisant des dons au programme « Plantez de l'air pur » d'Arbres Canada.

Au total, environ 230 000 clients de U-Haul ont contribué 507 000$ depuis que le partenariat de U-Haul avec Arbres Canada a commencé en 2011. Ces dons ont mené directement à la plantation ou à la protection de 81 437 arbres éventuellement capables d'absorber les émissions de quelque 90 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone. Arbres Canada reçoit 100 % de ces dons.

« Nous sommes reconnaissants de la contribution exceptionnelle que U-Haul a générée pour l'avancement de notre programme "Plantez de l'air pur" », a déclaré Danielle St-Aubin, directrice générale d'Arbres Canada. « U-Haul continue de montrer son engagement à participer activement aux stratégies environnementales visant à atténuer l'impact des changements climatiques et à améliorer la qualité de l'air. Ensemble, nous améliorons la vie des Canadiens. »

U-Haul travaille avec Arbres Canada pour soutenir des projets de reboisement en forêt et de plantation d'arbres en milieu urbain. De nombreux projets urbains incluent la plantation d'arbres à visée alimentaire, dans le cadre de l'initiative sans but lucratif de « Verdissement des terrains d'écoles au Canada ». Ceci comprend une activité de plantation d'arbres à visée alimentaire le 12 septembre 2019, à l'école primaire catholique Saint Mark de Kitchener, en Ontario.

Jake Spelic, vice-président de district régional chez U-Haul, a spécifié que : « L'harmonisation des valeurs entre Arbres Canada et U-Haul constitue un fort indicateur de notre engagement envers les citoyens canadiens. »

« Notre désir de réduire notre empreinte de carbone contribue à créer un monde dont les générations futures pourront être fières », a ajouté Jennifer Anstett, qui est elle aussi vice-présidente de district régional chez U-Haul.

Arbres Canada est l'organisme sans but lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens en plantant et en protégeant des arbres. Grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos efforts en matière d'éducation, nous avons aidé à restaurer le couvert arboré dans des régions touchées par des catastrophes naturelles, guidé des communautés pour la gestion de leurs forêts urbaines, contribué à verdir 660 cours d'écoles et organisé des conférences sur les forêts urbaines. À ce jour, avec nos partenaires et nos commanditaires communautaires, nous avons planté plus de 82 millions d'arbres.

U-Haul a un réseau de plus que 22 000 établissements couvrant les 10 provinces canadiennes et les 50 États américains. La clientèle active de U-Haul lui a permis d'augmenter son parc d'équipement jusqu'à 167 000 camions, 120 000 remorques et 43 000 dispositifs de remorquage. U-Haul offre près de 697 000 locaux de libre-entreposage et 5,64 millions de mètres carrés (ou 60,7 millions de pieds carrés) d'espace de libre-entreposage dans des établissements dont U-Haul est à la fois propriétaire et gestionnaire, partout au Canada et aux États-Unis.