Bénévolat pour le 4 juillet

Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil, Pro-Vert Sud-Ouest et le Projet des jouets de Noël ont accueilli des équipes de 45 diplomates américains, de personnel local et de membres de familles diplomatiques pour trier de la nourriture, assembler des jouets et nettoyer les rives du canal de Lachine.

Le Consulat général des États-Unis célèbre traditionnellement le 4 juillet par une réception diplomatique annuelle. Cette année, en l'honneur de 165 ans de présence diplomatique américaine à Montréal, le Consulat a choisi de célébrer en redonnant à la ville.

Selon le consul général Robert Thomas : « Alors que nous soulignons le 243e anniversaire de la Déclaration d'Indépendance, c'est un honneur pour nous de redonner à la ville qui nous accueille si aimablement depuis 165 ans. »