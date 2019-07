70 000$ pour les sinistrés des inondations

Recueillie en 16 jours seulement, du 3 au 19 mai, cette somme a été amassée grâce aux employés et aux clients de Couche-Tard et Circle K, qui étaient sollicités en ligne et en magasin. Le montant émis par chaque individu, via un lien web ou sur sa facture, était ensuite jumelé par l'entreprise, doublant ainsi les efforts de la campagne.

Cette initiative de Couche-Tard s'inscrit dans ce désir et cette promesse de maintenir ses efforts en termes de responsabilité sociale. La mobilisation et la générosité des citoyens ont été sollicitées au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique.

« Couche-Tard continue de s'impliquer auprès de la communauté et la reconnaissance témoignée est inestimable. Ce montant a été récolté en très peu de temps, nous sommes fiers de cette mobilisation et nous souhaitons que les gens puissent compter sur nos efforts et notre approche humaine omniprésente », explique Sophie Provencher, vice-présidente Québec Ouest - Opérations chez Couche-Tard.

Était également présent à la remise du chèque Pascal Mathieu, vice-président, Québec, Croix-Rouge canadienne.

Couche-Tard a également mis en place des mesures afin de venir en aide aux employés de l'entreprise ayant été directement affectés par les inondations printanières.

