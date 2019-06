222 000$ pour l'Hôpital général

La Course pour les femmes Pharmaprix « Aimez Vous » a eu le 15 juin dernier à Montréal au Parc Maisonneuve. Plus de 1800 coureurs y ont participé et un montant de 221 820$ a été remis à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal.

Non seulement le montant total amassé excède de plus de 10 000$ celui de l'année dernière, mais environ 500 coureurs de plus ont participé à l'événement cette année. C'est une très bonne nouvelle pour la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, puisque grâce à l'argent amassé, des femmes de tous âges pourront bénéficier des programmes destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. La Fondation de l'Hôpital général de Montréal finance principalement des programmes destinés aux femmes souffrant de dépression, d'anxiété ou de trouble de la personnalité limite.

Camille DG du blogue Le Cahier était également présente pour participer au 5km de course.

La porte-parole de la Course à Montréal, Maryam Badou, est montée sur scène afin de livrer un témoignage sur ses problèmes de santé mentale. Après un diagnostic de trouble de la personnalité limite, elle a décidé de joindre les programmes de soutien de santé mentale de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Mme Badou y reçoit principalement du soutien psychologique et une thérapie, des soins qu'elle est en mesure de suivre grâce aux fonds amassés par la Course.

La Course pour les femmes Pharmaprix « Aimez Vous » est une course annuelle se déroulant dans différentes villes partout au pays, afin d'amasser des fonds pour des organisations destinées à aider les femmes souffrant de problèmes de santé mentale.