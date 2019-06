100 000$ pour les enfants

Devimco Immobilier, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, la plateforme d'investissement immobilier de Corporation Fiera Capital, partenaires du projet immobilier Maestria, situé dans le Quartier des spectacles, ont versé le 17 juin dernier deux dons totalisant 100 000$ à l'organisme Le Phare Enfants et Familles et à la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, afin que les jeunes puissent bénéficier d'une formation artistique donnée par l'artiste Bernard Séguin Poirier.

Grâce à ces dons, 1000 jeunes recevant des services du Centre jeunesse de Montréal et 250 jeunes qui reçoivent des soins palliatifs pédiatriques au Phare Enfants et Familles pourront participer à des ateliers artistiques donnés par Bernard Séguin Poirier. Depuis près de 20 ans, ce dernier oeuvre à la démocratisation de l'art en animant des séances créatives où les enfants deviennent les artisans de leurs propres oeuvres. Ces pièces, déployées sur des carrés d'émail sur cuivre, sont ensuite assemblées pour former des murales gigantesques, dont plusieurs sont exposées dans des institutions publiques ou privées. À ce jour, plus de 80 000 jeunes au Québec ont pu développer leur créativité grâce à ce projet.

« Nous avons pris connaissance du travail et de la démarche de cet artiste auprès des enfants alors que nous avons fait l'acquisition de l'oeuvre magistrale Changer le monde. Celle-ci a été réalisée en 2011 par 1 500 jeunes du Centre jeunesse de Montréal avec M. Séguin Poirier et occupera d'ailleurs une place de choix dans l'une des deux tours du projet Maestria », a déclaré Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Nous avons perçu un grand potentiel de remettre de l'avant un tel projet pour donner la chance à d'autres jeunes et à leur famille de contribuer à embellir des espaces, mais surtout pour leur permettre de vivre une expérience riche et nouvelle afin qu'ils puissent exploiter leur créativité », a déclaré Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

« Maestria est situé dans un secteur créatif. Il était tout à fait indiqué pour nous de collaborer à nouveau avec un artiste de talent qui transmet la passion de l'art à la jeunesse québécoise en lui permettant de prendre contact avec l'art. Cette démarche artistique est porteuse d'espoir pour tous ses participants », a affirmé Pierre Pelletier, premier vice-président, Fonds d'opportunité et développement chez Fiera Immobilier.

Les partenaires ont visité les deux organismes à l'occasion de la remise officielle de ces dons et ont eu la chance d'assister, sur place, à un atelier créatif animé par Séguin Poirier destiné aux enfants et à leurs familles.

Le Phare Enfants et Famille a témoigné de sa reconnaissance envers les partenaires et a tenu à souligner la générosité de ce geste rempli d'humanité : « L'art permet aux enfants d'adoucir leur quotidien et cette initiative amène les proches à partager un moment apaisant dans des moments difficiles », a déclaré François Charpentier, administrateur et parent d'un enfant du Phare Enfants et Familles.

La Fondation du Centre jeunesse a, de son côté, tenu à rappeler tout le potentiel thérapeutique de ces activités pour les jeunes : « L'art est un merveilleux outil qui permet à nos jeunes de se réaliser tout en s'ouvrant au monde. Ils peuvent ainsi s'exprimer et porter leur voix plus loin », a ajouté Patrick Palerme, président du conseil administration de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.

Pour Bernard Séguin Poirier, créer avec les petits et grands constitue une passion. Selon lui, la créativité façonne la jeunesse : « Je souhaite continuer à diriger les projecteurs sur les enfants et les adolescents croisant ma route. Prendre soin des enfants est le plus noble et le plus fondamental devoir d'une société », a-t-il déclaré.

Étaient également présents François Charpentier, administrateur et parent d'un enfant du Phare Enfants et Familles, et Stéphanie Dionne, directrice des services administratifs, Phare Enfants et Familles.

Il s'agit d'un deuxième don important en 2019 de la part de Devimco Immobilier, du Fonds immobilier de solidarité FTQ et de Fiera Immobilier pour la cause des enfants, puisqu'ils ont remis, en février dernier, par le biais du projet Square Children's, 300 000 $ à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Maestria est un projet prestigieux inspiré par la vibration culturelle du Quartier des spectacles. Comprenant deux tours de 55 et 58 étages liées par une passerelle aérienne, ce projet à usage mixte sera accessible par les rues Jeanne-Mance, De Bleury et Sainte-Catherine. Il offrira des panoramas inédits sur le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent, tout en plaçant ses résidents aux premières loges de la Place des festivals. Il s'agit du plus important projet de ce type à Montréal. La mise en vente de la tour 1 comprenant plus de 430 unités a commencé ce printemps.