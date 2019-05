3,5 millions contre le décrochage

Cette somme permettra de soutenir le parcours académique de nombreux jeunes aux prises avec des troubles graves d'apprentissage, notamment en contrant le décrochage scolaire. Concrètement, les fonds recueillis permettront entre autres : un appui financier aux familles d'élèves en difficultés financières, l'achat de technologies facilitant les apprentissages, la mise sur pied d'un club de robotique et bien plus.

Sous la thématique « Donnons des ailes à nos jeunes », la campagne a notamment pu compter sur la générosité de plusieurs donateurs et partenaires, notamment le Mouvement des caisses Desjardins, incluant sa Fondation, qui a offert une contribution de 250 000$ à titre de partenaire principal.

« Vanguard vise un monde pédagogique meilleur, aujourd'hui et demain. Année après année, les élèves de l'École sont soutenus pour acquérir une plus grande estime d'eux-mêmes et ainsi pouvoir éventuellement contribuer socialement et économiquement à notre société », a souligné André B. Charron, président d'honneur de la campagne. « Grâce à l'appui de nos nombreux partenaires et donateurs, Vanguard est en mesure de continuer à être un leader dans son domaine et de propager son expertise à travers la province, car le besoin pour aider les jeunes avec des difficultés d'apprentissage ne fait qu'augmenter partout au Québec. »

Grâce aux sommes recueillies lors de la campagne, différents projets bénéfiques pour les jeunes avec des troubles d'apprentissage et qui contribuent notamment à contrer le décrochage scolaire ont pu voir le jour, tels que l'établissement d'un fonds d'étude boursier permettant d'offrir un appui financier aux familles en difficultés financières dont un enfant fréquente l'École Vanguard; l'acquisition de technologies permettant de faciliter les apprentissages; le développement du Centre d'expertise Vanguard qui répond quotidiennement aux besoins des élèves en difficultés à travers la province; la mise sur pied d'un club de robotique; et la pérennisation du complexe de sports et d'art dramatique.

« Bien plus qu'une école, Vanguard transforme des vies. Contribuer à cette institution constitue un investissement majeur dans l'avenir de notre société et permet à chaque élève qui fréquente l'établissement de croire en son propre succès. Vanguard a fait ses preuves : 95% des élèves réussissent leurs examens du Ministère du 5e secondaire et 75% des enfants qui fréquentent l'École poursuivent au cégep et à l'université », ajoute Carolyn Coffin-Caputo, directrice générale de l'École Vanguard. « Toute l'équipe de Vanguard se joint à moi pour remercier chaleureusement les membres du cabinet de campagne ainsi que l'ensemble des partenaires et donateurs qui ont fait preuve d'une grande générosité. »

Étaient également présents Marc-André Charron, membre de l'Alumni Vanguard, Norman Tremblay, co-présidence Famille, Me Guy Tremblay, co-président de la campagne, Douglas Barker, co-président Dons spéciaux, Andrea Harding, directrice de l'École secondaire Vanguard secteur anglophone et co-présidente Famille, Robert Lorange, consulltant BNP Stratégie, Francesco Miele, conseiller municipal ville de Montréal arrondissement Saint-Laurent, Georgia Kiriakos, membre de l'Alumni Vanguard et enseignante à l'École Vanguard, Bradley Semmelhaack, co-président dons importants et trésorier du cabinet campagne, Mercédès Beaulieu, co-présidente dons spéciaux et vice-présidente de la Fondation Vanguard, Nicole de Flandre, directrice de la campagne, Christopher Dedeyan, membre de l'Alumni Vanguard, Sonia Riverin, co-présidente dons spéciaux, Annie Gagné, présidente de la Fondation Vanguard, Florence Arseneault, secrétaire cabinet campagne, Yves Gibeau, directeur général Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent.

L'honorable Lucien Bouchard et Jean-Guy Desjardins de Fiera Capital coprésideront un tournoi de golf au Club de Kanawaki le 23 septembre prochain. Les fonds amassés seront dédiés à un programme musical novateur visant à favoriser le développement des apprentissages mathématiques en collaboration avec trois facultés de l'Université de Montréal (éducation, ergothérapie et musique). Les résultats de cette recherche seront par la suite partagés dans une publication scientifique.

Fondée en 1975, la Fondation Vanguard est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de recueillir des fonds afin d'aider Vanguard à réaliser sa mission auprès des élèves ayant des troubles graves d'apprentissage.

L'École Vanguard est une école privée d'intérêt public offrant des services éducatifs, dans les deux langues d'enseignement. Chef de file dans son secteur, elle accueille annuellement, au primaire et au secondaire, plus de 1110 élèves manifestant des difficultés graves d'apprentissage dans le cadre des programmes réguliers du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. De plus, le Centre d'expertise Vanguard a pour mission de rendre accessible l'expertise, les approches éprouvées et les interventions développées par l'équipe Vanguard auprès d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage, de parents et d'intervenants du monde de l'éducation.