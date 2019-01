141 000$ pour l'ouest de l'île

Plus de 270 dirigeants des milieux d'affaires et communautaires ont pris part à l'événement, qui a recueilli 141 000$. Depuis sa création en 2005, la Soirée bénéfice Rouge & Blanc a rapporté plus de 1,9 million de dollars.

« Il s'agit d'un événement unique pour un organisme unique. Au cours des 15 dernières années, la Soirée bénéfice Rouge & Blanc a rassemblé des dirigeants d'affaires et de la communauté des secteurs des institutions financières, d'entreprises pharmaceutiques, de pharmacies, de la construction, des produits industriels, des services de bien-être et encore plus. Ce groupe d'individus a su mettre de côté leurs rivalités commerciales et année après année, ils se sont réunis ayant un seul but en tête, redonner à leur communauté. » a déclaré la nouvelle directrice générale de Partage-Action, Sophie McCann.

Un hommage a été rendu aux partenaires de l'événement dont : Yannick Pelletier de la Banque Nationale et John Helou de Pfizer Canada, les coprésidents de la Soirée, ainsi que Jacques Garceau de TELUS, le président de la campagne de financement de cette année. D'autres entreprises ont également été remerciées dont : Avon Canada, AquaSpa Lyne Giroux, BMO, Broccolini, Desjardins Ouest-de-l'Île, Construction Jean Houde, Merck Canada, Otsuka, Pharmaprix, Solutions de reconnaissance Rideau, RBC, Banque Scotia, TD, TELUS et Tenaquip.

« En prenant part à l'événement, les dirigeants d'entreprises jouent un rôle primordial en faisant de l'Ouest-de-l'Île une communauté vivante et en santé. Il fait chaud au coeur de voir de solides valeurs communautaires faire partie de la mission des entreprises et des environnements de travail motivés par ces valeurs », a commenté Michel Béland, vice-président régional de la Banque Royale du Canada, Région nord-ouest et Outaouais et président du Conseil d'administration de Partage-Action.

« Les temps changent et de plus en plus les employés incitent leur employeur à s'engager davantage dans leur communauté. Comme il est difficile pour un employeur de ne choisir qu'une seule cause significative pour tous les employés, le choix de Partage-Action est le plus sensé. Les employeurs et les employés appuient ainsi 40 groupes d'entraide locaux qui offrent aide, réconfort et soutien aux résidents de l'Ouest-de-l'Île qui doivent faire face à un grand nombre de besoins allant de la sécurité alimentaire au cancer, aux problèmes de santé mentale et plus encore », a ajouté M. Béland.

M. Béland a également remercié les partenaires de l'événement de cette année pour leur contribution au succès de la soirée : Spinelli Lexus Pointe-Claire & Lachine (Partenaire Niveau Or), Roxboro Excavation inc. (Partenaire Niveau Or), Pharmaprix (Partenaire pour le vin), Price Cooper Waterhouse (Partenaire pour le dessert), Aqua Spa Lyne Giroux (Partenaire pour les huîtres), PME-MTL (Partenaire pour le cocktail), la Banque Nationale (Partenaire pour le kiosque de photos), TELUS (Partenaire pour l'encan en ligne).

Les profits de la soirée rapprocheront Partage-Action de l'objectif de sa campagne de financement annuel, 1,3 million$. La campagne se poursuit jusqu'au 31 mars 2019.

Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île procure un financement vital à 40 groupes d'entraide locaux. Ces groupes offrent des services de première ligne aux résidents qui sont aux prises avec des problèmes incluant la pauvreté et la sécurité alimentaire, le cancer, les enfants et les jeunes à risque, la toxicomanie, la maladie mentale et plus encore. Le modèle de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île est unique car 100% des dons reçus sont distribués aux groupes d'entraide que l'organisme appuie grâce à ses partenaires corporatifs qui couvrent les frais opérationnels: Pfizer Canada inc., Merck, Tenaquip Ltée, TELUS, Pharmaprix, Avon Canada, Groupe Jean Coutu, Desjardins Ouest-de-l'Île, Roxboro Excavation, le fonds des employés de Spinelli, Targray, Bromelin Conseil RH, Construction Jean Houde, Novartis Pharma Canada inc. Et Otsuka Pharmaceutique.