262 000$ pour Centraide

En plus du don corporatif et de retenues sur le salaire, auxquelles près d'un employé sur deux participe, l'entreprise a organisé plusieurs tirages et activités de financement permettant de bonifier le montant total. Les retraités ont également participé à nouveau en 2018. La somme sera partagée majoritairement entre Centraide du Grand Montréal et Centraide Richelieu-Yamaska, qui appuieront ainsi des centaines d'organismes afin de subvenir aux besoins des communautés de la région et de leurs résidants.

Plus spécifiquement, dans les communautés d'accueil d'ArcelorMittal, on dénombre les organismes suivants : à Contrecoeur, la Colonie de vacances Sainte-Jeanne d'Arc et la Colonie des Grèves; à Sorel-Tracy, le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, La Porte du Passant, la Maison La Margelle et la Maison Le Passeur; à Longueuil, Macadam Sud, le Carrefour le Moutier et la Maison La Virevolte; et à Montréal, Station Famille et la Maison d'entraide St-Paul et Émard.

« Centraide constitue une cause de choix pour ArcelorMittal et le Syndicat des Métallos-FTQ afin de redonner localement et de sélectionner efficacement les organismes qui viennent en aide à nos communautés d'accueil. Nous sommes fiers de chapeauter l'une des plus imposantes campagnes Centraide de la région et nous remercions les donateurs et les bénévoles de leur grande générosité », a déclaré Gilles Quenneville, vice-président et directeur général, Ressources humaines et Affaires juridiques et co-président de la campagne Centraide 2018 d'ArcelorMittal Produits longs Canada.

Steve Galibois, président, section locale 6586 du Syndicat des Métallos (FTQ) et co-président de la campagne 2018, a ajouté : « Encore une fois, nos membres ont répondu positivement à l'appel et ont contribué à faire de cette campagne un succès. La solidarité est au coeur des valeurs syndicales et nous avons démontré à nouveau notre capacité de faire bouger les choses dans nos milieux. » La campagne s'est tenue avec la collaboration des sections locales 6586, 6951, 8060, 8897 et 9399.

La campagne annuelle Centraide n'est que l'un des volets de l'engagement d'ArcelorMittal Produits longs Canada envers ses communautés d'accueil.

ArcelorMittal Produits longs Canada a pour mission de produire de l'acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L'entreprise emploie environ 1800 personnes à Contrecoeur, Longueuil, Montréal et Hamilton. On y retrouve un site de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries. Le groupe a une capacité annuelle de production de plus de 2 millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus de 1 milliard de dollars par année. ArcelorMittal Produits longs Canada fait partie d'ArcelorMittal, acteur majeur mondial de l'exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec des entreprises dans plus de 60 pays.