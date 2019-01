72 000$ pour Centraide

Le comité organisateur, composé d'employés provenant des différentes régions du Québec où Investissement Québec possède une place d'affaires, a mené, pour une 2e année consécutive, une campagne sous le thème « Avoir le don de réconforter ». L'équipe a mis en place des initiatives pour réconforter leurs collègues, les incitant à faire de même en contribuant à Centraide. Au total, 14 activités ont été organisées en trois semaines de campagne chez IQ, pour mobiliser les employés.

Un chèque symbolique de 72 480 $ a été remis à Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« À Investissement Québec, nous avons à coeur le bien-être de nos communautés. Nous sommes fiers de soutenir la cause de Centraide qui intervient là où les besoins sont plus pressants pour favoriser la réussite des jeunes, assurer l'essentiel, briser l'isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs », a déclaré Pierre Gabriel Côte, président-directeur général d'Inves­tissement Québec.

Était également présente Mirabel Paquette, vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives, IQ.

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.