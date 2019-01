Des lunettes pour les jeunes en difficulté

Le 20 décembre dernier Doyle optométristes et opticiens a remis 55 paires de lunettes de soleil à la collecte de cadeaux de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.

« Nous sommes très heureux de pouvoir embellir le temps des Fêtes de ces jeunes en leur permettant de recevoir, eux aussi, de beaux cadeaux. Depuis 40 ans, notre implication au sein de la communauté fait partie de l'ADN de Doyle. Nous travaillons au mieux-être des Québécois, en leur offrant un service de qualité, mais aussi, quand nous en avons l'occasion, en redonnant au prochain », explique Patrick Doyle, président de Doyle optométristes et opticiens.

Étaient également présentes Katherine Lauzon, coordonnatrice des achats, et Jade Pauzé, gestionnaire expérience client et innovation.

L'entreprise familiale collabore également avec la Fondation Charles-Bruneau afin de soutenir les efforts de recherche en cancer pédiatrique, en lui reversant 10$ pour chaque monture de la collection Atelier78 vendue.

Doyle est une entreprise familiale québécoise qui oeuvre dans le milieu de l'optique depuis plus de 40 ans. L'entreprise regroupe plus de 40 optométristes et 50 opticiens.