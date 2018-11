11 millions pour le cancer

Cette nouvelle unité représente un investissement de 11 millions de dollars. De ce montant, cinq millions de dollars ont été versés par la Fondation Charles-Bruneau, alors que la Fondation du CHU de Québec et le CHU ont respectivement contribué au projet à hauteur de 2,2 millions et de 3,8 millions de dollars.

Depuis 2011, le nombre d'hospitalisations en hémato-oncologie pédiatrique a plus que doublé. Uniquement en 2017-2018, 88 enfants ou adolescents atteints de cancer ont été hospitalisés au Centre mère-enfant Soleil. Pour 63 d'entre eux, c'était la première fois. En parallèle, 1057 enfants ou adolescents ont visité la clinique externe d'hémato-oncologie pédiatrique, l'année dernière. De ce nombre, 323 étaient de nouveaux patients.

En plus de contribuer à répondre à cette hausse, l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau permettra d'offrir une plus grande humanisation des soins aux jeunes patients, ainsi qu'à leur famille. Afin de s'en assurer, plusieurs d'entre elles ont été consultées et impliquées à de nombreuses reprises, dans le cadre de la réalisation du projet, qui compte notamment 12 chambres privées, dont deux pressurisées et deux en pression négative, 10 cubicules de traitement privés, une salle de sédation et 10 bureaux de consultation.

L'unité compte également de multiples espaces communs, tel qu'une cuisine, des salles de jeux, un salon des ados, un salon des familles et une terrasse. Ces espaces ont été pensés et conçus afin d'offrir aux jeunes patients et à leur famille, qui traversent une période éprouvante, un milieu de vie aussi agréable, pratique et chaleureux que possible. Des espaces ont aussi été réservés afin d'intégrer à l'unité la recherche clinique en oncologie pédiatrique ainsi que l'enseignement aux stagiaires et résidents.

« La concrétisation de ce projet témoigne d'un engagement réel de la communauté à soutenir notre réseau dans sa mission d'offrir les meilleurs soins possibles, notamment dans des secteurs essentiels tels que l'hémato-oncologie pédiatrique », explique la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. « Je tiens à remercier la Fondation Charles-Bruneau et la Fondation du CHU de Québec, de même que leurs bénévoles, pour cette contribution majeure qui permettra de mieux soigner nos enfants et nos jeunes. »

Selon Lucie Grenier, présidente-directrice générale par intérim du CHU, « il est fascinant de constater le soin avec lequel chaque pièce, chaque élément, chaque détail de cette unité a été pensé ou choisi. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis à ce grand projet de devenir réalité. J'aimerais aussi saluer le travail de toutes les personnes qui, jour après jour, s'impliquent auprès de nos patients et de leur famille. Chacun de vous faites une réelle différence auprès de ces personnes qui traversent une épreuve particulièrement difficile. Grâce à vous tous, ces derniers pourront recevoir des soins de la plus grande qualité qui soit et évoluer dans un environnement centré sur leurs besoins. »

« Avant de nous quitter, Charles m'a fait promettre de poursuivre sa lutte. À l'époque, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Voilà qu'aujourd'hui, 28 ans après la mise sur pied de la Fondation, nous poursuivons notre action avec l'inauguration d'un 4e lieu qui porte son nom, parfaitement adapté aux besoins des enfants pour favoriser leur guérison. Il serait tellement fier de nous voir ainsi réunis dans la ville de son équipe favorite : les Nordiques!», a déclaré Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

« C'est un merveilleux projet qui se réalise aujourd'hui et nous sommes très fiers d'y avoir contribué », a indiqué Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. « Notre association avec la Fondation Charles-Bruneau est un bon exemple des grands projets que nous pouvons réaliser main dans la main pour offrir aux enfants des soins toujours mieux adaptés et spécialisés. Cette unité sera un grand changement pour le Centre mère-enfant Soleil. »

« À titre de patiente partenaire, j'ai pu, en compagnie de ma mère, donner mon avis et transmettre mes suggestions à l'équipe impliquée sur le projet. C'était important pour moi puisque ce sont les petits détails de cette unité qui feront une différence dans le quotidien des familles qui doivent traverser la maladie », a expliqué Maude Poirier, une jeune patiente sollicitée dans le cadre du projet.

Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-Université Laval dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes.

Depuis 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le développement de projets dédiés à l'l'hémato-oncologie pédiatrique.À ce jour, 15 M$ ont été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l'équipement et l'aménagement d'un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.

La Fondation du CHU de Québec a pour mission de faire la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du CHU de Québec-Université Laval, afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité de services médicaux, qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.