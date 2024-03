Vie numérique Retour sur le banc d’essai

Des comparaisons plus poussées nous ont permis de trouver notre préféré entre Gemini et ChatGPT. Quels écouteurs sans fil sont les meilleurs parmi la trentaine que nous avons essayés ? Et nous avons enfin trouvé une utilisation d’une efficacité surprenante pour les routeurs à réseau maillé. Retour sur le banc d’essai pour certains des quelque 300 téléphones, écouteurs, aspirateurs et autres bidules intelligents que nous avons présentés depuis 2016, et que nous avons pu tester à plus long terme.