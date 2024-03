Mustafa Suleyman est l’un des plus grands noms de la révolution de l’intelligence artificielle qui prend d’assaut le monde de la technologie.

(San Francisco) Le co-fondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, va devenir le chef d’un département nouvellement consacré à l’IA grand public chez Microsoft, a annoncé mardi l’entrepreneur.

Mustafa Suleyman est l’un des plus grands noms de la révolution de l’intelligence artificielle qui prend d’assaut le monde de la technologie et son embauche est une initiative majeure pour Microsoft, qui est déjà associé au créateur de ChatGPT, OpenAI.

De tous les géants de la technologie, Microsoft est celui qui a adopté le plus rapidement l’IA générative, intégrant ses pouvoirs dans toute une gamme de produits, notamment via son chatbot Copilot.

« Je suis ravi d’annoncer qu’aujourd’hui je rejoins @Microsoft en tant que PDG de Microsoft AI. Je dirigerai tous les produits et recherches sur l’IA grand public, y compris Copilot, Bing et Edge », a déclaré M. Suleyman sur X.

Le chercheur et entrepreneur a indiqué qu’il quittait son poste de PDG d’Inflection, une startup qu’il a cofondée et qui est devenue un rival prometteur d’OpenAI et d’Anthropic dans la construction de modèles fournissant une IA de type ChatGPT.

Il a ajouté que certains collaborateurs clés d’Inflection, dont le cofondateur Karén Simonyan, avaient « choisi de rejoindre » son équipe chez Microsoft. « Nous avons travaillé avec rapidité et intensité et cette infusion de nouveaux talents nous permettra d’accélérer encore une fois notre rythme », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un article de blogue. Le nouveau dirigeant de Microsoft AI relèvera directement du grand patron de Microsoft.

Selon M. Nadella, l’innovation en matière d’IA chez Microsoft dépendra toujours de son partenariat avec OpenAI, la société dirigée par Sam Altman dans laquelle Microsoft a investi 13 milliards de dollars l’année dernière.

« Nous félicitons Mustafa et Karén pour leurs nouveaux rôles et sommes impatients de travailler avec eux », a déclaré un porte-parole d’OpenAI dans une déclaration aux médias américains.

Avec cette embauche, Microsoft conforte sa position de leader du secteur, en accumulant des investissements et des partenariats bien au-delà de son accord avec OpenAI.

Le mois dernier, le groupe a annoncé son partenariat avec la startup française Mistral AI, une entreprise considérée comme une autre start-up prometteuse dans le domaine de l’IA générative.

L’adoption totale de l’IA a souvent surpris son rival Google et a vu Microsoft devenir la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, prenant ainsi la première place devant Apple.

DeepMind, co-fondée par M. Suleyman, a été acquise par Google en 2014 pour 500 millions de dollars et la société a entièrement fusionné avec le département de recherche en IA de Google l’année dernière.