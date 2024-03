Protection des données Meta rappelé à l’ordre par une coalition de 41 procureurs

(New York) Le géant des réseaux sociaux Meta a été rappelé à l’ordre mercredi par une coalition de 41 procureurs d’États américains, qui l’ont enjoint d’agir « immédiatement » pour mieux protéger les utilisateurs de Facebook et d’Instagram contre les piratages et les fraudes.