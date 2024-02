L’intelligence artificielle générative de Google, Gemini, est désormais disponible au Canada.

C’est depuis ce jeudi 8 h que les utilisateurs canadiens ont accès à ce concurrent de ChatGPT. Anciennement connue sous le nom de Bard, cette IA avait été ouverte au public en mars dernier, en anglais et dans 180 pays, excluant le Canada. Ce n’est que près de 11 mois plus tard qu’elle est devenue accessible ici, en anglais et en « français québécois », a précisé un porte-parole de Google, le gestionnaire de produit Jules Walter, lors d’une rencontre vidéo avec les journalistes mercredi.

PHOTO SCOTT SCHILLER, FOURNIE PAR GOOGLE Jules Walter, gestionnaire de produit chez Google.

« Ce n’est pas un nouveau chatbot, c’est un nouvel état d’esprit, capable de plus longues conversations et d’échanges plus riches de sens », a-t-il affirmé.

Payant et plus intelligent

Gemini, dans un premier temps, ne sera disponible qu’avec un navigateur web, à l’adresse gemini.google.com. La version gratuite sera offerte à tous, tandis qu’une expérience plus avancée, appelée Gemini Advanced, nécessitera un abonnement coûtant 26,99 $. Ce forfait donnera par ailleurs accès à un ensemble de service au sein d’un plan appelé « Google One AI Premium ».

En plus de l’utilisation illimitée de Gemini, pour la génération de textes et d’images, les abonnés auront notamment droit à un espace de stockage infonuagique de 2 To et à l’intégration de Gemini à des outils comme Gmail, Docs, Slides et Sheets.

Cette version payante est « plus performante pour les tâches très complexes », précise-t-on, notamment pour le codage, le raisonnement logique, le suivi d’instructions nuancées et la « collaboration créative ».

Cette IA bénéficiera en outre de tout l’écosystème de Google, de YouTube à son moteur de recherche en passant par Maps, pour enrichir ses réponses.

« Très bientôt », promet M. Walter, Gemini sera disponible sur une application mobile, autonome pour les appareils Android, intégrée à l’app Google sur iOS. Il n’a pas été possible d’essayer Gemini avant son lancement officiel.

Contre-vérification

Lors de son annonce officielle en février 2023, l’IA générative connue sous le nom de Bard avait commis des erreurs factuelles qui avaient été soulignées à gros traits. Cette fois, avec Gemini, Google se montre prudent : des messages d’avertissement sur le fait que cette IA « peut afficher des informations incorrectes » sont affichés à chaque demande. On est même allé plus loin en offrant une fonction appelée « Double vérification ». Il est possible, après avoir obtenu une réponse, de cliquer sur le « G » multicolore en bas de l’écran pour demander une contre-vérification des faits énoncés par Gemini. Ceux qui sont validés sont surlignés en vert.

« Il a été très important pour nous de prendre une approche responsable, équitable et inclusive, en nous concentrant sur la qualité de l’expérience et la sécurité », a affirmé Jules Walter.