Services sans fil Changer de fournisseur, un sport de plus en plus prisé

Depuis 2010, il est possible d’annuler en tout temps, sans pénalité et sans préavis, son contrat de téléphonie cellulaire. Résultat : c’est plus d’un abonné sur cinq qui décide maintenant de quitter son fournisseur, souvent appâté par des offres ailleurs réservées aux nouveaux clients. Quelques constats et conseils pour réussir son transfert.