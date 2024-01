Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Question

Sans aller aussi loin qu’en Europe, où les applis « tierces » seront autorisées par Apple, quelle nouveauté est récemment apparue dans l’App Store pour les autres utilisateurs, y compris au Québec ?

Réponse

Ouverture impensable il y a peu, Apple permet maintenant les applications qui renvoient à tout un catalogue de jeux et de programmes infonuagiques, ce qui ouvre la voie à des services comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now.

Jeux québécois en vitrine

IMAGE FOURNIE PAR JULIE GAGNON COMMUNICATIONS, CONCEPTION VÉRONIQUE BELLAVANCE Plus de 200 jeux concoctés au Québec sont réunis sur Steam pour une « Célébration », avec des tonnes de rabais.

Depuis lundi et jusqu’au 5 février, plus de 200 jeux concoctés au Québec sont réunis sur Steam pour une « Célébration », avec des tonnes de rabais, qui rappelle à quel point cette industrie est prolifique. Entre grands studios et indépendants, de Dead Space à Sea of Stars en passant par Dead by Daylight et The Messenger, des nouveautés comme Roots of Yggdrasil jusqu’à des classiques comme Shadow of the Tomb Raider (au prix appétissant de 12,86 $), impossible de ne pas trouver un jeu à son goût.

Et de 12 pour OnePlus

PHOTO FOURNIE PAR ONEPLUS OnePlus a joué d’audace avec un ensemble d’objectifs à l’arrière regroupés dans un grand cercle de verre, qui donne un look très futuriste, mais très visible.

Sans être un feu d’artifice de fonctions, le tout nouveau OnePlus 12 impressionne par sa puissance, son grand écran lumineux et l’autonomie de sa pile. Il n’a pas l’aura d’un Galaxy de Samsung ou d’un iPhone, ses photos ne sont pas renversantes, mais il fait bien son travail et l’efficacité de son processeur est remarquable, à un prix très concurrentiel. Ses petits défauts : sa caméra n’est pas la meilleure malgré les prétentions de son fabricant et il n’est pas à l’épreuve de l’eau.

Des dollars à récolter

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les acheteurs québécois d’un MacBook comme celui-ci, un MacBook Pro sorti en 2018, ont droit à une compensation pouvant aller jusqu’à 545 $.

Vous avez acheté entre 2015 et 2019 un ordinateur portable MacBook vendu équipé d’un clavier « papillon » ? Vous pourriez avoir droit à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 545 $ par ordinateur, en vertu du règlement pour une action collective lancée en 2021. La Cour supérieure du Québec vient de l’approuver et les courriels aux consommateurs ont été envoyés la semaine dernière. Certaines compensations seront versées automatiquement selon les dossiers d’Apple, d’autres nécessitent que l’acheteur remplisse un formulaire de réclamation d’ici le 30 juin 2024.

Surdité et jeu

PHOTO NATHAN WEBER, ARCHIVESTHE NEW YORK TIMES Avec des niveaux maximaux pouvant atteindre 119 dB pour les jeux de tirs et 105 dB pour les jeux de course, les jeux vidéo sont susceptibles d’« être une source commune de niveaux d’écoute non sécuritaires ».

Avec des niveaux maximaux pouvant atteindre 119 dB pour les jeux de tirs et 105 dB pour les jeux de course, il était temps que des scientifiques se penchent sur les risques de perte d’audition chez les amateurs de jeux vidéo. C’est ce qu’un collectif de chercheurs a fait en compilant les données tirées de 14 études et en publiant les résultats récemment dans la revue scientifique BMJ. La nuance est de mise, mais il semble que plusieurs études pointent vers des risques plus élevés d’acouphènes et de pertes auditives chez les gros joueurs. Chose certaine, le jeu vidéo « peut être une source commune de niveaux d’écoute non sécuritaires », pour laquelle on suggère la promotion de comportements plus prudents.