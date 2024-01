Contrôle tactile du volume, basse étonnante, connexion de deux appareils simultanément, annulation du bruit ambiant efficace : les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 3 de Huawei sont peaufinés jusque dans les petits détails. Ils gèrent cependant mal les appels téléphoniques et on a toujours peur de les faire tomber.

On aime

Il y a quelques années que le fabricant chinois Huawei se concentre, du moins en Amérique du Nord, sur ses montres et écouteurs, délaissant ses téléphones. On a donc eu droit l’automne dernier au plus récent modèle haut de gamme de ses écouteurs sans fil, les FreeBuds Pro 3, présentés comme les compétiteurs des AirPods Pro, Sony XM5 et autres Galaxy Buds2 Pro.

La première comparaison qui s’impose est bien sûr la qualité sonore, et les FreeBuds Pro 3 ne déçoivent pas dès les premiers tests. Du rock au jazz en passant par la musique classique, ces écouteurs ont toujours eu l’étonnante capacité de conjuguer basse bien enrobée et détails généreux dans les plus hautes fréquences. Nous les préférons sans aucun doute aux AirPods Pro d’Apple, surtout pour la richesse de la basse, et ils ne sont surclassés dans notre expérience que par les imbattables et très coûteux WF-1000XM5 de Sony.

La connexion Bluetooth s’effectue rondement, tant avec les iPhone que les téléphones Android. Les premiers ont cependant l’avantage de pouvoir télécharger l’application AI Life directement de l’App Store, tandis que les seconds doivent aller la chercher par un lien direct, en « sideloading ». Notons que les téléphones Huawei détectent, eux, les écouteurs à proximité et peuvent s’y connecter sans aucune autre intervention.

On peut connecter deux appareils en même temps, téléphones, ordinateurs ou téléviseurs. Le premier qui émet un son prend alors le contrôle.

Arrêtons-nous à l’application qui offre, tout d’abord, le « test de port d’embout » pour confirmer que vous avez choisi la bonne taille, parmi les quatre offertes dans la boîte – on a ajouté ici le XS pour les très petites oreilles. Une bonne note également à l’égaliseur, qui offre d’abord six préréglages avec une photo pour l’illustrer. On peut également créer son propre réglage. En ce qui nous concerne, les ajustements sont superflus, ces écouteurs étant plutôt bien équilibrés.

C’est également dans cette application qu’on peut configurer la réaction des écouteurs à toutes les manipulations qu’ils offrent. Par défaut, on les pince une fois pour répondre ou mettre fin à un appel, lire ou mettre en pause une chanson. Deux fois et l’appel est refusé ou on passe au morceau suivant. Trois fois et c’est le morceau précédent qui est joué.

Quand on pince et maintient la pression, on peut passer du mode transparence à l’annulation active du bruit. Et la différence est impressionnante, pour des écouteurs intraauriculaires qui n’ont pas tout l’enrobage d’un casque d’écoute. Dans le métro ou au centre-ville, on passe réellement d’un bruit envahissant à un silence feutré qui permet d’entendre sa musique ou son livre audio.

On peut également configurer cette commande pour qu’elle appelle l’assistant vocal de votre téléphone, Siri ou l’Assistant Google. Et ça fonctionne, même si ces FreeBuds Pro 3 ne font pas partie de ces écosystèmes. Les commandes vocales « Dis Siri » ou « Ok Google », par contre, ne sont pas accessibles. Il ne faut pas exagérer.

L’autre petite touche appréciable, c’est qu’on peut également contrôler le volume en glissant de haut en bas son doigt sur les écouteurs. La technique est délicate et pas évidente aux premiers essais, mais elle est encore une fois tout à fait fonctionnelle.

Les FreeBuds Pro 3 nous ont donné en moyenne 4 h d’écoute avec l’ANC activé, environ 7 h sans cette fonction. L’étui, qui accepte la recharge magnétique, peut charger quatre fois les écouteurs.

On aime moins

Curieusement, Huawei vante avec enthousiasme ce que nous avons trouvé être la principale faiblesse de ces écouteurs : les appels téléphoniques. La voix de nos interlocuteurs nous a semblé plutôt « cacanne ». Eux nous entendaient bien, cependant, un autre volet vanté par le fabricant avec sa « captation vocale améliorée 2,5 fois grâce à un microphone à conduction osseuse spécialement conçu ». Sans être aussi dithyrambique, disons que notre voix sonnait bien à l’autre bout du fil.

La connexion Bluetooth nous a semblé parfois capricieuse, notamment pendant deux appels téléphoniques qui crachotaient désagréablement. Le transfert entre les deux appareils connectés par Bluetooth peut également être problématique. Il faut un petit délai après qu’on ait arrêté la musique sur l’un pour que l’autre embarque, notamment.

Pendant les activités sportives, les écouteurs ont tenu bon. Mais ils avaient tendance à sortir un peu de l’oreille et donnaient l’impression qu’ils allaient tomber.

On achète ?

Les FreeBuds Pro 3 sont sans aucun doute des écouteurs de très bonne qualité, livrant une performance sonore de haut calibre. On leur a ajouté de petites touches trop rares chez leurs compétiteurs, notamment le contrôle tactile du volume, la recharge magnétique de l’étui et la prise en charge de deux appareils par Bluetooth. Tout cela à un prix compétitif, il faut le souligner.

Nos réserves concernent la qualité de la réception des appels téléphoniques. Et si la commande vocale « Dis Siri » ou l’utilisation exclusive du Google Play Store sont des conditions incontournables, les FreeBuds Pro 3 ne sont pas des écouteurs pour vous.