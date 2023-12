Le « Kia Challenge » lancé en 2022 sur TikTok consiste à voler des véhicules Hyundai et Kia plus vulnérables, construits aux États-Unis entre 2011 et 2021.

Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Qu’est-ce que le « Kia Challenge » ?

Réponse

Il s’agit d’un mot d’ordre lancé sur TikTok en octobre 2022, et qui consiste à voler des véhicules Hyundai et Kia plus vulnérables construits aux États-Unis entre 2011 et 2021. Huit morts sont attribuées à ce fléau qui fait toujours des ravages.

Dead by Daylight en jeu vidéo

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR INTERACTIVE The Casting of Frank Stone, présenté aux Game Awards le 8 décembre dernier, est une déclinaison totalement différente de Dead by Deadlight : au lieu du jeu de survie, on a affaire ici à un vrai jeu narratif qu’on promet « palpitant ».

La nouvelle a de quoi faire sourire : Dead by Daylight, le jeu vidéo du studio montréalais indépendant Behaviour, sortira… en jeu vidéo. Mais The Casting of Frank Stone, présenté aux Game Awards le 8 décembre dernier, est une déclinaison totalement différente : au lieu du jeu de survie d’une durée de 15 minutes fréquenté par 60 millions de joueurs en ligne, on a affaire ici à un vrai jeu narratif qu’on promet « palpitant ». Développé par Supermassive Games, The Casting of Frank Stone devrait sortir sur toutes les plateformes en 2024.

La montre vous va si bien

PHOTO FOURNIE PAR HUAWEI La Huawei Watch GT 4 testée a tenu précisément 12 jours après une pleine charge, ce qui bat nettement la compétition.

Comme d’habitude, on est instantanément séduit par le design un peu vieillot et l’autonomie imbattable de la dernière venue des montres Huawei, la Watch GT 4. Pour le sport, nous avons trouvé, sur des parcours que nous connaissions bien, la Watch GT 4 d’une précision impeccable, encore plus réactive que notre Apple Watch portée en même temps. Ses deux gros défauts : un accès limité aux écosystèmes Android et Apple, et la méfiance que suscite la marque Huawei.

Call of Duty s’impose

IMAGE TIRÉE DU SITE CALLOFDUTY. COM Call of Duty Modern Warfare III s’est emparé de la première position du palmarès des ventes au Canada en novembre dernier, selon l’Association canadienne du logiciel du divertissement.

Deux décennies après sa création, la franchise Call of Duty ne montre pas de signe d’essoufflement. Le dernier opus, Modern Warfare III sorti en novembre dernier, s’est emparé de la première position du palmarès des ventes au Canada, selon l’Association canadienne du logiciel du divertissement. Le très sympathique Super Mario Bros. Wonder suit en deuxième position, tandis que NHL 24, deux mois après sa sortie, se maintient en troisième place. À noter, la présence de deux autres jeux conçus au Canada, EA Sports FC 24 et UFC 5, dans ce top 10.

Robots lecteurs

CAPTURE D’ÉCRAN La chaîne télévisée Channel 1 offrira des nouvelles présentées par des « journalistes » générés en grande partie par l’intelligence artificielle.

Coup de pub ou futur inquiétant ? L’entrepreneur en série américain Adam Mosam et le réalisateur Scott Zabielski ont officiellement annoncé la semaine dernière le lancement d’une chaîne télévisée, Channel 1, dont les nouvelles seront présentées par des « journalistes » générés en grande partie par l’intelligence artificielle. Outre les présentateurs robotisés, on veut par exemple créer des images pour des évènements sans caméra, notamment certains procès. Des commentateurs aux États-Unis ont qualifié l’initiative de « terrifiante ».