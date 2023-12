Si elle ne suscitait pas la méfiance parce que c’est une Huawei et que son accès aux écosystèmes Google et Apple est limité, la Watch GT 4 trônerait comme une des meilleures montres intelligentes sur le marché, avec son autonomie de 12 jours, son design raffiné, son écran lumineux et ses dizaines de fonctions.

On aime

Comme d’habitude, on est instantanément séduit par le design un peu vieillot de la dernière venue des montres Huawei, la Watch GT 4. Nous avons testé la version 46 mm avec son cadre octogonal en acier inoxydable, son écran couleur AMOLED de 1,43 pouce offrant une résolution de 326 ppp.

L’écran est magnifique et on a un choix pratiquement illimité de 25 000 cadrans, dont quelques centaines sont gratuits. Certains respectent le design rétro, d’autres sont dignes de la science-fiction et offrent jusqu’à une dizaine d’affichages. Nous avons préféré comme d’habitude le cadran multimodulaire sobre affichant la fréquence cardiaque, le nombre de pas, la température, le nombre de textos non lus.

Rien de trop compliqué pour le contrôle : on dispose d’un bouton rotatif en haut à droite, et d’un plus petit bouton cliquable en bas. Celui du bas peut être ingénieusement configuré pour lancer d’un clic une fonction parmi une trentaine. Nous avons choisi le minuteur, décidément la fonction la plus utile d’une montre intelligente à notre avis, mais on aurait pu prendre entre autres une activité physique, un baromètre, une boussole, un obturateur à distance, la lecture de la musique ou la météo.

Quant au bouton principal avec sa couronne rotative, Huawei a copié sans fausse honte l’Apple Watch. C’est ici qu’on sélectionne dans une nébuleuse d’icônes la cinquantaine d’applis disponibles sur la montre, qu’on navigue dans les écrans et qu’on sélectionne ses choix, en combinaison avec l’écran tactile.

Concrètement, à quoi sert cette montre que nous avons portée pendant près de deux semaines ? D’abord, elle indique l’heure, la température extérieure, la fréquence cardiaque et le nombre de pas. Elle affiche ensuite toutes les notifications, de courriels ou de textos, qui proviennent du téléphone.

Quand le téléphone sonne, on peut prendre l’appel sur la Watch GT 4, entendre son interlocuteur sur le petit haut-parleur et utiliser le micro. Pas la conversation idéale, mais une fonction qui dépanne quand on n’a pas le téléphone sous la main.

On peut arrêter et reprendre la musique qui joue sur le téléphone. Si vous disposez d’un téléphone Android, vous pouvez mettre directement sur la montre la musique, jusqu’à 4 Go. Le transfert n’est pas possible avec iOS.

On a surtout accès à des dizaines de cadrans configurés pour des activités sportives. Dans notre cas, nous l’avons utilisée pour deux joggings et quatre grosses sorties à vélo. La montre affiche en arc de cercle, du bleu au vert, la fréquence cardiaque, et par défaut dans le reste de l’écran l’allure, la distance parcourue et le temps écoulé. Tout cela est évidemment configurable à l’infini et on peut notamment ajouter l’altitude et un métronome.

Nous avons trouvé, sur des parcours que nous connaissions bien, la Watch GT 4 d’une précision impeccable, encore plus réactive que notre Apple Watch portée en même temps.

Cette montre Huawei a tenu précisément 12 jours après une pleine charge, ce qui bat nettement la compétition. Il a ensuite fallu près d’une heure pour la recharger complètement avec son socle magnétique fourni.

Enfin, à 328,99 $, il s’agit ici d’une aubaine par rapport à l’Apple Series 9 ou la Galaxy Watch6, toutes les deux à 549 $.

On aime moins

La disponibilité d’applications tierces est limitée. Pas moyen de contrôler Spotify ou d’avoir Nike Run Club, il faut se contenter d’interfaces Huawei maison.

Étonnamment, il est plus facile d’installer l’application Huawei Santé, qui contrôle la montre, sur iOS que sur Android. Disponible dans l’App Store officiel, cette application doit être téléchargée à l’extérieur du Google Play Store, une opération peu familière pour bien des utilisateurs.

On achète ?

Nous ne réglerons pas ici l’épineux dossier de l’utilisation des données obtenues par Huawei, qui inquiète bien des lecteurs. Techniquement, il s’agit d’une excellente montre intelligente, qui s’adapte plutôt bien à un iPhone et concurrence sans problème les meilleures marques pour Android.

Difficile toutefois de battre l’Apple Watch et son intégration totale à l’écosystème Apple. L’autonomie, la fiabilité logicielle et la polyvalence de la Watch GT 4 en font toutefois une alternative très intéressante, à moindre prix.