Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle artiste est mystérieusement absente des listes de « tendances » publiées par Google en 2023 ?

Réponse

Taylor Swift. Comme l’a remarqué le site Gizmodo, celle qui a été nommée personnalité de l’année par le magazine Time ne figure sur aucune liste envoyée par Google aux médias, ni comme « célébrité » ni comme sujet de « recherches ». L’explication fournie par un porte-parole de Google : ces listes présentent les nouvelles tendances en hausse de 2023, par rapport à l’année précédente.

Un Québécois sur trois a « ghosté »

PHOTO AAMIR QURESHI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Selon un sondage mené par le site Bonus.ca, 32,6 % des Québécois avouent avoir pratiqué la « fantomisation » d’un partenaire ou d’un ami.

Avez-vous déjà fait de la « fantomisation », cette pratique qui consiste à ne plus donner de nouvelles en ligne à un partenaire ou à un ami ? Selon un sondage rigolo mené par le site Bonus.ca, 32,6 % des Québécois avouent l’avoir fait ; et 43 % de ceux qui ont « ghosté », pour reprendre l’expression en anglais, l’ont fait après un premier baiser, et 18 % après une nuit. Par ailleurs, 62 % de ceux qui ont « ghosté » disent se sentir « un peu coupables » et 35 %, pas du tout.

Boîte de Pandora

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT D’une originalité indéniable et avec un graphisme à couper le souffle, Avatar : Frontiers of Pandora est une belle réussite technique.

Développé par le studio suédois Massive d’Ubisoft, à qui on doit entre autres The Division 2 et Far Cry 3, Avatar : Frontiers of Pandora s’inscrit dans l’histoire réalisée par James Cameron dans les deux films Avatar. D’une originalité indéniable et avec un graphisme à couper le souffle, le jeu est une belle réussite technique qui regorge de trouvailles. Mais cette jungle est si dense qu’on s’y perd. Les missions sont parfois floues, le scénario où s’entremêlent noms et concepts inconnus semble peu clair et les indications, souvent très minimales.

Orthographe générative

CAPTURE D’ÉCRAN Depuis le 5 décembre, les utilisateurs de la version infonuagique d’Antidote peuvent demander de reformuler complètement leurs phrases.

L’assistant préféré des rédacteurs, Antidote, embarque à son tour dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Depuis le 5 décembre, les utilisateurs de la version infonuagique, Antidote Web, peuvent demander à cette IA de reformuler complètement leurs phrases. Nous avons essayé cette fonction encore en phase d’essai : on est au-delà ici de la correction, Antidote réécrit carrément des formulations boiteuses ou trop familières, comme l’illustre l’exemple un peu cabotin ci-dessus. « Afin de respecter les besoins du milieu scolaire », précise-t-on chez Druide informatique, la firme montréalaise qui développe Antidote, les enseignants peuvent désactiver cette fonction.

Brossage à prix d’or

PHOTO FOURNIE PAR ORAL-B Outre son prix effarant, la grande nouveauté de l’iO Series 10, c’est sa base magnétique connectée à l’internet.

L’iO Series 10 d’Oral-B coûte presque aussi cher que certains ordis d’entrée de gamme, avec son socle-chargeur intelligent WiFi, son petit écran couleur, son fonctionnement silencieux qui indique la bonne pression à appliquer. La grande nouveauté, c’est sa base magnétique connectée à l’internet qui recharge la brosse à dents en trois petites heures, dispose d’un petit écran à l’avant où s’affichent l’heure et, quand on démarre un brossage, le compte des secondes pour atteindre les deux minutes réglementaires. On n’arrête pas le progrès.