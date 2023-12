Plus connectée que la Series 10 d’Oral-B, on se brosse les dents avec un ordinateur. Et elle coûte presque aussi cher que certains ordis d’entrée de gamme avec son socle-chargeur intelligent WiFi, son petit écran couleur, son fonctionnement silencieux qui indique la bonne pression à appliquer. On n’arrête pas le progrès.

On aime

Oublions pour un moment le prix effarant de la brosse à dents iO Series 10 d’Oral-B, nous y reviendrons. Voyons d’abord ce que sait faire cette brosse à dents toute nouvelle qui reprend essentiellement les caractéristiques de la gamme iO d’Oral-B. On a affaire ici à des brosses à dents qui se connectent en Bluetooth à votre téléphone, qui reçoit toutes les statistiques dans l’application Oral-B pour donner une note à vos habitudes de brossage. C’est également ici qu’on peut configurer plusieurs paramètres, notamment le temps de brossage, de deux minutes par défaut mais qui peut varier entre une et quatre minutes.

Sur la brosse à dents iO Series 10, on dispose d’un petit écran couleur de quelque 2 cm de hauteur et d’un bouton qui permet de sélectionner un des sept modes de brossage. On choisit entre le mode « Propreté », qui est le nettoyage quotidien de base, « Douceur » pour les gencives sensibles, « Blancheur », « Soin des gencives », « Propreté intense », « Extra Douceur » et « Propreté de la langue ».

La grande nouveauté de la Series 10, c’est son socle WiFi. Cette base magnétique sert à recharger la brosse à dents en trois petites heures. Elle dispose d’un petit écran à l’avant où s’affichent l’heure et, quand on démarre un brossage, le compte des secondes pour atteindre les deux minutes réglementaires.

Ce n’est pas tout. Sur le dessus du socle s’affiche également la progression pendant le brossage, dans un cercle de lumière divisé en six segments qui se remplit graduellement. Toutes ces informations sont reçues de la brosse à dents, qui se connecte sans faute à son socle de façon bien plus fiable qu’avec le téléphone, et envoyées par WiFi à l’application Oral-B.

Quand on la démarre, la brosse à dents iO Series 10 affiche un anneau lumineux d’une couleur que l’on choisit. Le décompte commence sur son petit écran, en même temps que sur le socle. Toutes les 20 secondes, si on a choisi un temps de brossage total de deux minutes, la brosse à dents s’arrête brièvement et repart. Au bout de deux minutes, l’arrêt est plus marqué.

Pendant le brossage, l’anneau lumineux indique la qualité de la pression. Vert, on fait bien les choses, rouge, on applique trop de pression. On note en passant que le bruit émis par notre Series 10 est beaucoup plus discret qu’avec les anciens modèles, ce qu’Oral-B explique par sa « technologie de microvibrations ».

Et maintenant, la grande question : la Series 10 nettoie-t-elle mieux qu’une autre brosse à dents électrique ou qu’une bonne vieille brosse manuelle ? Désolé, nous ne trancherons pas le débat ici, les opinions variant considérablement d’un expert à l’autre. Oral-B, évidemment, soutient la supériorité du brossage électrique et plus particulièrement celui de son dernier modèle. Nos dentistes consultés depuis des années ne sont pas aussi catégoriques.

Le seul consensus : ce sont les habitudes de brossage qui sont déterminantes. Dans notre cas, le chronométrage nous incite à faire durer le brossage deux minutes, ce qui est une bonne chose.

La iOS Series 10 est livrée avec son étui de voyage, qui fait également office de chargeur. On dispose également d’un porte-brossettes et trois brossettes de rechange exclusives à la gamme iO. Un cadeau précieux, considérant que ces brossettes peuvent coûter jusqu’à 53 $ pièce et qu’il faut théoriquement les changer aux trois mois.

On aime moins

C’est ici qu’on entre l’information qui en fera hurler plus d’un : cet ensemble brosse-socle coûte la rondelette somme de 499,99 $. On reconnaît bien sûr chez Oral-B que « le prix est assez costaud » et on suggère des modèles technos plus abordables comme la iO Series 5, disponible dans certains commerces en date du 11 décembre au prix de 109,97 $. Sans le socle intelligent, évidemment.

Ce socle, justement, doit être branché. Or, la pièce la plus dégarnie en termes de prises électriques est probablement la salle de bains. Pas toujours facile de trouver le bon endroit où le placer. Dans notre cas très particulier, une maison bâtie en 1951, il n’y a tout simplement pas de prise électrique dans cette pièce.

Le petit soubresaut de la brosse à dents aux 20 secondes, puis plus marqué à la fin du brossage, est bien discret. Nous l’avons souvent manqué. La division en six segments, plutôt qu’en huit comme c’est habituellement le cas, nous semble également curieuse.

On achète ?

Ce n’est pas ici que nous conseillerons au lecteur l’acquisition d’une brosse à dents à 500 $. Tout dépend de la profondeur de vos poches, de votre intérêt pour ces brosses à dents intelligentes, de votre conviction qu’elles sont nettement plus efficaces. Chose certaine, en un mois, notre iO Series 10 s’est avérée fiable, son aspect logiciel au point et ses fioritures technos plutôt amusantes.

Ici s’arrête notre recommandation.