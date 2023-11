Trois ans après la V2, Polar relance les hostilités avec sa Vantage V3 qui impressionne par la précision des mesures, une batterie de nouvelles fonctions comme un GPS à double fréquence et des capteurs optiques pour la fréquence cardiaque et une autonomie de huit jours. Mais à 879,99 $ avec des interactions limitées avec le téléphone et une interface peu intuitive, elle ne concurrencera pas une Apple Watch ou une Galaxy Watch.

On aime

Porter la Polar Vantage V3 pour nos deux activités sportives préférées, le vélo et le jogging, nous offre une première révélation. Cette montre est extraordinairement agile pour capter rapidement les changements de vitesse et s’ajuste en une ou deux secondes, là où notre Apple Watch en prend une dizaine, lorsqu’on ralentit ou accélère la cadence.

La précision est évidente et son GPS à double fréquence vient la renforcer.

On le sent rapidement, la Vantage V3 lors des activités physiques, c’est du sérieux. Elle peut enregistrer jusqu’à 150 activités différentes, pour lesquelles on peut programmer à l’infini les informations qui apparaîtront. Les activités aquatiques, entre autres, ne lui font pas peur avec un classement WR50, soit une capacité théorique de supporter 50 mètres de profondeur. Il ne s’agit toutefois pas d’une montre de plongée. Les écrans par défaut nous suffisent amplement, avec les quatre informations essentielles, l’allure, la distance, le temps et, tout en faut, la fréquence cardiaque en arc de cercle passant du gris au rouge.

On apprécie de pouvoir décider pour chaque sport si l’écran restera allumé en permanence ou ne s’éveillera que quand on lève le poignet. Son écran AMOLED de 47 mm de diamètre a une résolution de 462 ppp ; il est vif, lumineux avec un sommet de 1050 nits. Le processeur a été revu à la hausse par rapport à la V2 et atteint maintenant 275 MHz, 129 % plus rapide, indique-t-on chez Polar.

Sa capacité de stockage augmentée à 32 Go permet notamment le téléchargement, avec lecture hors-ligne, de cartes topographiques, idéal pour les randonnées ou les longues courses.

La grande qualité avec laquelle s’impose Polar depuis ses débuts, l’autonomie de la pile, est encore au rendez-vous. Il nous a fallu huit jours d’utilisation quotidienne, entrecoupée de deux joggings et six longues sorties en vélos, pour en arriver à bout.

Si vous avez la patience de la porter toutes les nuits, la Vantage V3 vous donnera en outre un bilan de la température de votre peau. Il s’agit d’une mesure qui ne se veut pas médicale et donne une indication de votre « sentiment général de bien-être ». On peut en outre obtenir une lecture de l’oxygène sanguin en 45 secondes et dresser un graphique d’électrocardiogramme.

Côté navigation, on dispose d’une vaste batterie de données qu’on peut consulter en faisant glisser son doigt sur l’écran tactile ou en utilisant un ou plusieurs de cinq boutons. Mentionnons les plus utiles : en glissant vers le bas, on dispose de trois raccourcis des applications les plus utiles, comme la minuterie ou l’activation du mode Ne pas déranger. De gauche à droite, on contrôle la musique, on jette un coup d’œil à la météo, les heures de coucher et lever du soleil, on a une boussole, un bilan des activités sportives de la semaine ou du jour. Tout cela est évidemment infiniment configurable.

On aime moins

C’est notre cinquième ou sixième Polar testée, et nous sommes toujours aussi perplexe quant à la navigation. Peut-être est-ce dû à l’attirail de fonctions, sans doute l’interface gagnerait à être simplifiée. Nous avons identifié un problème : le rôle des cinq boutons n’est pas évident. Par exemple, le gros bouton au centre à droite, tout en rouge, devrait être le plus important. Ce n’est pas le cas : il sert surtout de commande de confirmation. C’est le discret bouton en bas à gauche qui est le plus important, lui qui déclenche les entraînements, permet de changer les réglages et lance la synchronisation.

À 879,99 $, cette montre coûte cher.

Les fonctions intelligentes au quotidien sont limitées. On voit les notifications et les appels entrants dans le téléphone, mais peu d’interactions sont possibles. La seule, évidente, est le contrôle de la musique. Pas moyen de répondre au téléphone ou à un texto sur la montre.

Elle est grosse, cette Vantage V3 totalisant 50,8 mm pour un poids total de 57 grammes.

On achète ?

On le comprend rapidement, la Polar Vantage V3 n’est pas une montre intelligente à prix abordable conçue pour remplacer de temps en temps votre téléphone, comme les montres commercialisées par Apple, Samsung et Google, par exemple. Elle est destinée, surtout à ce prix, au sportif aguerri qui veut des mesures précises, un large éventail d’activités, dans l’eau et jusqu’à des températures de -20 degrés, et qui veut compter sur une autonomie hors pair. Et la Polar Vantage V3 est clairement un des bons modèles haut de gamme disponibles dans ce marché, qui n’a pas à rougir devant l’autre leader, Garmin.