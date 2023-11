Le ROG Ally RC71L est une console portable autosuffisante avec son écran tactile de 1080 p encadré par deux joysticks, les quatre boutons X, Y, B et A habituels et quelques touches de navigation.

On peut chipoter, et c’est notre travail, sur le fait que le ROG Ally n’est pas aussi convivial qu’une Nintendo Switch et qu’il gère mal l’ajout d‘un moniteur. Mais tout de même, cette petite machine de 625 grammes est un exploit technologique, permettant sur son écran de 7 pouces de jouer à tous les jeux PC et se transformant en un très bon ordinateur pour les autres tâches, à un prix raisonnable.

On aime

Quelques fabricants, notamment Valve, Asus et plus récemment Sony, ont pris bonne note du succès de la Nintendo Switch et du fait que des millions de joueurs sont prêts à assouvir leur passion sur de petits écrans avec des consoles portables. Asus, avec son ROG Ally RC71L, est un des leaders à ce chapitre.

On a donc entre les mains un appareil de 625 grammes bien pesés, propulsé par Windows 11 et totalement autosuffisant pour environ une heure en mode turbo avec un jeu exigeant comme God of War ou The Last of Us 2. Son autonomie grimpe entre trois et quatre heures en mode plus paisible. On peut évidemment le brancher avec le chargeur fourni capable de livrer 65 watts.

Il est également autosuffisant avec son écran tactile de 1080 p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, encadré par deux joysticks, les quatre boutons X, Y, B et A habituels et quelques touches de navigation. L’image est lumineuse à 50 nits et les couleurs vives. On est ici dans Windows 11, qui est loin d’être le système idéal pour un appareil portable. Asus a donc concocté sa propre interface simplifiée appelée Armour Crate SE, qui occupe tout l’écran quand on appuie sur le bouton qui lui est dédié.

C’est ici qu’on retrouve notre bibliothèque de jeux et qu’on dispose de tous les raccourcis pour contrôler la résolution, la puissance, l’éclairage, tous les paramètres du CPU et du GPU, bref toute la mécanique dans laquelle les joueurs PC aiment farfouiller.

Jetons d’abord un coup d’œil sous le capot, justement, où on a installé un processeur Ryzen Z1 d’AMD avec 16 Go de RAM capable d’atteindre les 5,1 GHz. Les graphiques sont propulsés par une carte AMN Radon Graphics sur architecture RDNA 3, avec 4 Go de mémoire dédiée. On dispose en outre de 512 Go de stockage avec un disque SSD Micron 2400.

En quoi cet attirail se compare à de plus gros ordinateurs ? Les statistiques fournies par la plateforme d’étalonnage Geekbench 6 sont stupéfiantes. Désolé pour l’enfilade de chiffres qui suit, elle est incontournable. Pour le CPU, les 8 cœurs de cette petite machine ont obtenu un score de 10 885, supérieur à tous nos portables testés deux fois plus coûteux, du MSI GL66 au MacBook Air avec puce M1. Côté graphique, on obtient un score de 30 836, de très loin inférieur au 97 817 de notre MSI GL66 avec sa carte GTX 3070, mais tout de même supérieur au score de 18 759 de notre MacBook Air M1.

Son disque dur SSD nous donne une exceptionnelle vitesse de 3168 Mb/s en lecture pour les gros fichiers avec FlashBench, et de 1874 en écriture.

Le ROG Ally RC71L est donc un très bon ordinateur, plus que suffisant pour les tâches au quotidien une fois branché à un moniteur par sa prise USB-C avec clavier et souris. Comme tout PC, on peut lui ajouter tous les périphériques que l’on souhaite en Bluetooth, notamment un contrôleur et un casque d’écoute.

L’expérience est très satisfaisante sur cet écran de 7 pouces avec les touches intégrées. Le son Dolby Atmos fourni par les deux haut-parleurs est assez puissant, mais les amateurs lui préféreront probablement un casque, sans fil ou en utilisant la prise 3,5 mm du ROG Ally.

Que ce soit avec les deux gros jeux mentionnés plus haut ou la demi-douzaine de jeux PC que nous avons téléchargés, de Dead By Daylight à Rise of The Tomb Raider en passant par l’indépendant This Bed We Made, tous se sont bien comportés sur cette petite machine. Il faut parfois baisser la résolution et choisir les préréglages moyens plutôt que les plus exigeants, et nous n’avons jamais dépassé les 50 FPS, ce qui est acceptable sans être éblouissant. Aucun bogue et qualité maximale par contre pour les jeux en streaming, que ce soit via Steam ou, mieux, avec Xbox Game Pass Ultimate pour lequel on dispose de trois mois gratuits à l’achat.

Bref, on a résolu la quadrature du cercle : disposer de jeux PC habituellement réservés à des machines autrement plus coûteuses et puissantes, sur une console portable.

On aime moins

L’expérience de jeu totale, avec moniteur 2K de 34 pouces, contrôleur et casque d’écoute Bluetooth, n’a pas été satisfaisante. Nous n’obtenions au début qu’un maigre 17 FPS sur God of War, il a fallu diminuer la résolution de notre moniteur à 1600 par 900 pour arriver à un fonctionnel 38 FPS. Mêmes résultats avec Marvel’s Spider-Man remastered. Certains jeux AAA comme Monster Hunter Rise, Forza 5, Diablo IV, Doom Eternal peuvent dépasser les 60 FPS, nous assure-t-on chez Asus. Nous ne les avions pas sous la main. Les conseils abondent sur le web pour ce sport tellement prisé par les joueurs PC, le bidouillage de paramètres.

La limpidité de l’interface de la Nintendo Switch nous a manqué. On a beau trouver l’essentiel dans l’interface simplifiée Armour Crate SE, Windows 11, avec ses minuscules menus, n’est décidément pas adapté à une console portable ou une tablette. Après deux semaines, nous sommes encore perdu pour naviguer dans la console portable, quitter un jeu pour revenir au menu Windows ou retrouver notre bibliothèque.

Gardez bien votre écran droit quand vous jouez sur le ROG Ally. Un angle horizontal d’une quinzaine de degrés suffit à rendre l’image délavée.

On achète ?

Excluons ici le joueur vidéo qui s’est équipé du nec plus ultra pour assouvir sa passion, avec la carte graphique la plus puissante et l’ordinateur le plus rapide. Ce n’est pas ce qu’offre le ROG Ally RC71L. Il permet de jouer partout, avec une qualité satisfaisante sur son écran de 7 pouces, de façon impeccable en streaming et avec beaucoup de compromis graphiques en mode local sur un moniteur ou un téléviseur plus grand.

En prime, le joueur moins aguerri dispose d’un ordinateur de jeu ultraportable qui peut faire du bon travail au quotidien. Étonnante petite machine.