Super Mario RPG Donjons et Mario

En 1996, le prince Charles et Lady Di divorçaient, la maladie de la vache folle apparaissait et ce qui allait devenir un classique du jeu vidéo, Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars, était lancé. 27 ans plus tard, le remake pour Nintendo Switch, Super Mario RPG, accuse quelques rides avec une mécanique parfois déroutante, mais se révèle au final amusant et inventif.