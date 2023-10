Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Sur quel géant du jeu vidéo Microsoft avait-il l’œil en 2020 ?

Nintendo. C’est une des révélations étonnantes qui ont été faites le mois dernier lors des audiences de la Federal Trade of Commerce (FTC) aux États-Unis, qui s’est penchée sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Autre projet qui n’a pas abouti : offrir le service d’abonnement Game Pass de Microsoft sur… la PlayStation de Sony.

La crise d’Octobre en jeu vidéo

IMAGE FOURNIE PAR STUDIO CHIEN D’OR Mêlant « l’univers horrifique de H. P. Lovecraft », l’ambiance du film L’échelle de Jacob ou des jeux Silent Hill, Cauchemars d’octobre est un jeu de « point & click cosmique » en gestation.

Le Québec a beau être une pépinière de développeurs, il est très rarement le décor choisi pour des jeux vidéo, une mission que s’est donnée le Studio Chien d’or. Après le très prenant jeu La vallée qui murmure, le studio indépendant s’attaque maintenant à la crise d’Octobre. Mêlant « l’univers horrifique de H. P. Lovecraft », l’ambiance du film L’échelle de Jacob ou des jeux Silent Hill, Cauchemars d’octobre est un jeu de « point & click cosmique » dont la campagne Kickstarter a été lancée ce lundi.

Quand Google montre la voie

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE Le Pixel 8 Pro dispose même d’un thermomètre intégré pour prendre, avec une précision douteuse toutefois, la température du biberon ou de votre thé.

Les téléphones Pixel de Google ont leurs inconditionnels, et le tout récent Pixel 8 Pro permet de mieux comprendre leur attachement. Voici un téléphone mis à jour avant les autres marques, rapide et lumineux comme jamais, avec quelques fonctions réservées. Et il dispose même d’un thermomètre intégré pour prendre, avec une précision douteuse toutefois, la température du biberon ou de votre thé. Et les photos, comme c’est la marque de commerce des Pixel, offrent un niveau de détails impressionnant.

Un robot increvable

PHOTO DAMIEN MEYER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Dans la ligne de mire des autorités de sept pays depuis des mois, dont la France qui a annoncé fin août son démantèlement, le réseau Qakbot est toujours actif, a annoncé cette semaine la société de cybersécurité Cisco Talos.

Qakbot, un réseau malveillant utilisant plus de 700 000 ordinateurs infectés, ne veut pas mourir. Dans la ligne de mire des autorités de sept pays depuis des mois, dont la France qui a annoncé fin août son démantèlement, il est toujours actif, a annoncé cette semaine la société de cybersécurité Cisco Talos. C’est qu’ils ont retrouvé nombre de courriels associés à ce réseau (un « botnet » dans le jargon) qui mène des campagnes permanentes d’hameçonnage cachées dans de soi-disant documents financiers. Ceux-ci déclenchent un rançongiciel, au pire, ou un cheval de Troie infectant l’ordinateur.

Jouer rend heureux

PHOTO NATHAN WEBER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Selon un vaste sondage mondial, 47 % des joueurs estiment que les jeux vidéo les aident à rester en contact avec les amis et la famille.

Que pensent les principaux concernés, les joueurs, des effets des jeux vidéo ? Un vaste sondage mondial auprès de 13 000 d’entre eux, dont 1013 au Canada et 182 au Québec, est sans ambiguïté sur leurs bienfaits. Les joueurs québécois, en phase avec les autres, estiment à 66 % que les jeux vidéo les rendent « plus heureux », 75 % « moins stressés », et ils considèrent à 76 % qu’ils leur procurent une stimulation intellectuelle. Ils sont même 47 % à estimer que les jeux les aident à rester en contact avec les amis et la famille.