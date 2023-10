Si on pouvait trouver les Pixel assez quelconques à leurs débuts, le Pixel 8 Pro est maintenant un beau téléphone, avec un cadre en aluminium poli et un revêtement de verre lisse à l’arrière.

Les téléphones Pixel ont beau ne pas être un grand succès commercial, ils ont leurs inconditionnels. Et le tout récent Pixel 8 Pro permet de mieux comprendre leur attachement : voici un téléphone mis à jour avant les autres marques, rapide et lumineux comme jamais avec quelques fonctions réservées. Et il peut même lire la température de votre tisane, mais ne vous y fiez pas.

On aime

Commençons par ce que certains ont décrit comme un gadget inutile, d’autres comme une rare innovation dans l’industrie très fréquentée du téléphone cellulaire : le thermomètre intégré. Le Pixel 8 Pro intègre à l’arrière de sa coque un capteur qui permet de lire la température de tout objet placé à moins de 5 cm. À quoi cela peut-il servir ? Au parent qui veut s’assurer que le biberon de bébé est à la bonne température, à l’amateur qui veut une boisson juste assez chaude, au geek qui va s’amuser à prendre toute température entre -20 et 150 degrés Celsius.

Nous avons testé ce thermomètre Pixel en parallèle avec un thermomètre à laser, et avons trouvé sa lecture assez précise, à 1 ou 2 degrés près, pour les matériaux solides comme le bois ou le plastique. Pour les liquides, ç’a été l’échec : notre eau tout juste sortie de la bouilloire nous donnait 54,3 degrés avec le Pixel, alors que le thermomètre laser y allait à 80,3 degrés. Trois tests supplémentaires, et toujours le même écart.

Bon, passons aux choses sérieuses.

Si on pouvait trouver les Pixel assez quelconques à leurs débuts, le Pixel 8 Pro est maintenant un beau téléphone, avec un cadre en aluminium poli et un revêtement de verre lisse à l’arrière. Son écran OLED de 6,7 pouces appelé « Super Actua » (chaque fabricant invente son propre nom) atteint une luminosité maximale record de 2400 nits avec un taux de rafraîchissement dynamique entre 1 et 120 Hz, avec une densité est de 489 ppp. Cette fanfare technologique se constate : l’écran est beau, tout simplement.

On a doté le Pixel 8 Pro d’une pile de 5050 mAh qui lui donne quelque 24 h d’autonomie. Les journées intenses de test que nous lui avons fait subir ont ramené cette autonomie à 17 h, ce qui est remarquable. La recharge filaire rapide peut aller jusqu’à 30 watts. Pour la recharge magnétique, on peut atteindre 23 watts mais seulement avec un Pixel Stand vendu par Google. Le chargeur Qi de base ne peut dépasser 12 watts.

Ah oui, le Pixel 8 Pro peut recharger tout appareil qu’on colle à son dos, quoique les iPhone ne collaborent pas et affichent plutôt Apple Pay.

Nous avons rapidement constaté l’agilité de ce nouveau téléphone, qui gère sans délai notable les changements d’application et l’ouverture de nouvelles fenêtres. La puce Tensor G3, propulsée par 12 Go de RAM, fait bien son travail.

Pour la photo, on a équipé le téléphone d’un téléobjectif pouvant aller jusqu’à x5 en mode optique. Le grand-angle principal atteint 50 MP, on dispose d’un ultra grand-angle de 48 MP et, à l’avant, d’un autre ultra grand-angle de 10,5 MP.

Les résultats nous ont surpris. Bon, ce Pixel 8 Pro est comme ses prédécesseurs et n’est pas le meilleur pour gérer les contrastes. Par contre, les couleurs habituellement fades (certains les trouvent plus réalistes) sont ici très riches et, surtout, les détails des photos sont finement ciselés. Voyez dans l’exemple ci-contre le détail des feuilles au premier plan.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE

Comme d’habitude, notre Pixel 8 Pro est imbattable pour les photos en basse luminosité. On dispose toutefois d’une nouvelle arme : Google a paqueté son téléphone de fonctions utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer les photos. On connaissait déjà la Gomme magique pour enlever les indésirables sur une photo (un outil controversé), on a maintenant un ensemble d’outils de retouche dans l’Éditeur magique pour corriger les faiblesses de l’éclairage, améliorer l’arrière-plan, éliminer le flou d’une photo ou rehausser les couleurs.

Notons que les photographes plus aguerris disposent d’un éventail de Commandes Pro qui offrent des paramètres plus avancés.

L’argument suprême des amateurs de Pixel est bien entendu de retour, avec un système d’exploitation pur Android 14, sans fioritures, et des mises à jour avant tout le monde. En plus, on garantit sept ans de mises à jour de sécurité, du jamais vu. On a toujours les spécialités Pixel, comme l’identification des chansons jouées dans la pièce et la retranscription instantanée, efficace même en français.

On aime moins

On ne peut malheureusement pas établir de façon expérimentale sa puissance, le Pixel 8 Pro étant incompatible avec le logiciel d’étalonnage Geekbench 6, ce qui est une première en ce qui nous concerne.

À 1349 $, le Pixel 8 Pro se frotte à de grosses vedettes, notamment les meilleurs appareils de Samsung et d’Apple. Il n’est pas clairement déclassé, mais il n’a pas le même prestige. Et pas le même service à la clientèle, malheureusement.

Le recours à l’IA pour la photo, pour enlever un élément, déflouter une photo, jouer avec le teint de la peau pour un résultat plus plaisant déplaira aux puristes.

On achète ?

Le Pixel 8 Pro est un très bon appareil Android, dernier venu d’une gamme de téléphones qu’on a soigneusement polie depuis 10 ans. Rien pour décevoir les amateurs de Pixel, un bon choix pour celui qui veut dépasser le téléphone milieu de gamme, surtout avec ses capacités photographiques impressionnantes. A-t-il l’étoffe pour se frotter aux meilleurs, comme le laisse croire son prix ? Nous avons un petit doute.