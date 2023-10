Le modèle 2023 de l’Apple Watch, la Series 9, ne révolutionne pas cette gamme de produits, mais offre quelques nouveautés bien pensées. Au menu : un double toucher très polyvalent, une plus grande facilité à retrouver son téléphone et un écran deux fois plus brillant.

On aime

Nous avions depuis une semaine l’Apple Watch Series 9 au poignet, mais ne pouvions tester sa nouveauté principale, le double toucher, annoncé pour une prochaine mise à jour « en octobre ». Les plus pressés, dont nous sommes, ont pu se rabattre le 4 octobre dernier sur une mise à jour « betâ », pour en avoir un avant-goût. Voilà, c’est fait, avec les risques d’instabilité que ces versions préliminaires font courir.

Le double toucher est une fonction toute simple, qui permet d’envoyer des commandes en tapant deux fois son pouce et tout autre doigt de la main qui porte la montre. Il faut lever le poignet vers soi, taper deux fois rapidement et la magie s’opère pour, par exemple, répondre à un appel téléphonique.

Ça fonctionne plutôt rondement, disons 9 fois sur 10. Il faut un peu d’expérience pour taper deux fois assez rapidement en levant suffisamment le poignet. Quelle en est l’utilité, direz-vous avec raison ? Elle permet d’interagir avec la montre si votre autre main est occupée par une laisse de chien, un sac d’épicerie, un bébé ou une spatule devant votre sauce. On pourrait aussi ajouter un volant ou un guidon de vélo, mais ce serait illégal.

Utile ? Un peu. Outre nos nombreux essais pour cette critique, en deux semaines, nous avons utilisé d’urgence deux fois cette fonction, pour arrêter un minuteur et répondre à un appel.

Il y a une autre utilisation intéressante : le double toucher permet d’afficher puis de faire défiler une série d’applications, de votre prochain rendez-vous aux nouvelles en passant par la météo, l’activité physique, la musique ou les textos.

Cette fonction est permise, dit Apple, par la nouvelle puce superpuissante de la Series 9, la SiP S9. Cette puce permet maintenant à Siri de répondre localement à toutes les requêtes, sauf celles demandant des informations sur l’internet. Nous avons effectivement trouvé que Siri démarrait plus vite et semblait plus agile à lancer des requêtes. Malheureusement, cet assistant vocal demeure assez erratique en français et fait beaucoup d’erreurs en dictée.

Autre nouveauté, fonction pour retrouver son téléphone est maintenant plus précise. Non seulement elle fait sonner votre téléphone, mais elle permet de le retrouver s’il est dans un rayon d’une dizaine de mètres, avec une sorte de boussole qui vous indique au fur et à mesure si vous vous en rapprochez. Apple, manifestement, a fait ses devoirs et constaté que cette fonction était une des plus utilisées.

L’autre grand succès, la minuterie, a été redessiné et offre une interface plus claire. Enfin, la luminosité maximale de la montre est maintenant de 2000 nits, le double de la Series 8. On voit nettement l’affichage, même en plein soleil.

D’autres nouveautés ont été apportées par le nouveau système d’exploitation, WatchOS 10, auquel ont accès toutes les Apple Watch depuis la Series 4. Celle qui nous a le plus impressionné est la détection automatique du vélo, et la possibilité de répondre par un « oui » ou un « non » quand Siri demande si on veut enregistrer l’activité. On peut coller deux Apple Watch pour transférer nos informations de contact et voir apparaître une photo ou un avatar de la personne qui appelle.

Ah oui, Apple offre maintenant une coque rose plutôt spectaculaire.

On aime moins

WatchOS 10 a apporté un redesign complet du comportement de la montre quand on tourne la couronne. Au lieu de voir défiler les applications disponibles, on obtient maintenant une enfilade de certains affichages. Nous nous n’y sommes toujours pas habitué.

En termes d’autonomie de la pile, l’Apple Watch Series 9 ne fait pas mieux que les modèles précédents, 18 h en mode toujours allumé, 40 à 48 h en mode plus économique.

Évidemment, l’Apple Watch demeure réservée à la tribu Apple et n’est pas compatible avec les téléphones Android.

On achète ?

À première vue, il n’y a pas d’énorme différence entre la Series 9 et les modèles précédents les plus récents. Un propriétaire d’Apple Watch datant de trois ou quatre ans ne verra pas d’incitation claire à passer au modèle 2023.

Mais on a bien des améliorations notables avec cette nouvelle montre, la meilleure pour accompagner un iPhone, faut-il le préciser. Avec le double toucher, la luminosité augmentée, la localisation plus efficace et Siri en mode local, on a des ajouts qui, sans être renversants, sont bienvenus.