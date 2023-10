Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Question

Quel service Netflix a fermé récemment dans la plus grande indifférence ?

Réponse

L’abonnement pour recevoir des DVD chez soi. Avant de devenir un géant de la diffusion en ligne, Netflix avait fait sa marque à partir de 1999 avec ces DVD qu’on distribuait par la poste, jusqu’à 1,2 million d’unités par semaine. Mine de rien, on continuait à en envoyer 50 000 par semaine jusqu’à la fermeture officielle, le 29 septembre dernier.

DuckDuckGo c. Google

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Apple a jonglé entre 2016 et 2019 avec la possibilité de remplacer Google par DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils.

Apple a jonglé entre 2016 et 2019 avec la possibilité de remplacer Google par DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Cette révélation est survenue cette semaine dans le cadre des audiences sur les pratiques monopolistiques de Google aux États-Unis. DuckDuckGo et Apple, qui ont tous les deux bâti leur marketing sur le respect de la vie privée, auraient organisé une vingtaine de réunions sur le sujet. Selon le PDG de DuckDuckGo, Apple ne voulait pas faire une croix sur les 10 milliards US que lui verse annuellement Google.

Dur, le jeu vidéo

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Appuyé par une enquête auprès de 52 développeurs et des entretiens avec divers acteurs, le livre blanc sur l’industrie du jeu vidéo dresse le portrait de problèmes généralisés dans les studios. En prime, on a droit à une bande dessinée sur le sujet.

« Marathons » de travail pour respecter les échéanciers, étonnant manque de liberté créative dans une industrie basée sur cette richesse, salaires insuffisants, harcèlement : le « livre blanc » d’auteurs de l’Université Concordia sur l’industrie du jeu vidéo frappe fort. Appuyé par une enquête menée auprès de 52 développeurs et des entretiens avec divers acteurs, le document de 60 pages dresse le portrait de problèmes généralisés dans les studios. En prime, on a droit à une bande dessinée sur le sujet.

Un X sur les titres

CAPTURE D’ÉCRAN Le fait que les titres n’apparaissent plus automatiquement sur les articles publiés dans X a ouvert la voie à la désinformation, comme le montre cette saisie d’écran, puisque quiconque partage une nouvelle peut maintenant choisir son propre titre.

Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu parce que les médias se sont adaptés, mais les titres n’apparaissent plus automatiquement quand on publie un article sur le réseau X : il faut maintenant les ajouter manuellement. Elon Musk a revendiqué le changement début octobre en estimant que « l’esthétique s’en trouvera grandement améliorée ». Évidemment, cette nouvelle façon de faire ouvre une énième voie à la désinformation, comme l’ont confirmé nombre d’utilisateurs sur X, en ajoutant des titres qui parfois n’ont rien à voir avec la nouvelle.

Une enquête qui piétine

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO La suite du jeu sorti pour 3DS en 2016 met en scène Pikachu dans le rôle d’un détective à la voix bourrue et amateur de café, avec son partenaire humain Tim Goodman.

Malgré quelques moments sympathiques, Detective Pikachu Returns, la plus récente nouveauté pour Nintendo Switch, semble si bâclé et sa mécanique si rebutante que vous vous demanderez à qui est destiné ce jeu. La suite du jeu sorti pour 3DS en 2016 met en scène Pikachu dans le rôle d’un détective à la voix bourrue et amateur de café, avec son partenaire humain Tim Goodman. Le duo doit résoudre de petites énigmes qui n’offrent pas beaucoup de défis, sauf celui de devoir lire une enfilade interminable de dialogues parfois rigolos, souvent inutiles.