On ne s’attend pas à ce qu’un nouvel épisode de la franchise Pikachu soit le prochain God of War. Mais il y a des limites : malgré quelques moments sympathiques, Detective Pikachu Returns semble si bâclé et sa mécanique si rebutante que vous vous demanderez à qui est destiné ce jeu.

Le concept de détective Pikachu a connu un honnête succès lors de sa sortie initiale en 2016 pour la Nintendo 3DS, suffisant pour lui valoir un film en 2019. Loin d’être un chef-d’œuvre, Détective Pikachu a eu droit à un accueil plutôt positif, dans cette catégorie casse-cou des films tirés des jeux vidéo.

Nous voici donc sept ans plus tard avec Detective Pikachu Returns, le titre anglais retenu pour le Québec, alors qu’on a choisi Le retour de Détective Pikachu en France.

Prémisse prometteuse

L’histoire se déroule à Ryme City, cette ville où humains et Pokémon vivent en harmonie malgré certains incidents inquiétants impliquant ces animaux fantasmagoriques. Le héros, Pikachu, a ici la personnalité d’un détective bourru tiré des romans noirs des années 50, éternellement coiffé de sa casquette de Sherlock Holmes et grand amateur de café. Il fait équipe avec le fils de son partenaire de la première heure, Harry, porté disparu.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Le fils en question, Tim Goodman, est le seul à comprendre ce que dit Pikachu avec sa voix graveleuse, les autres humains n’entendant que « pika ! pika ! ». Notre duo sera ainsi amené à mener enquête après enquête, en commençant par le vol d’un joyau précieux. Tim interroge les humains, Pikachu les Pokémon, et les indices sont compilés dans un carnet d’enquête. Pikachu peut parfois compter sur des congénères pour renifler une piste, briser des obstacles ou voir à travers les murs. Quand on en a accumulés suffisamment, on peut y aller de déductions et résoudre les énigmes.

La prémisse est prometteuse. Côté graphisme, on a droit à l’esthétique très colorée aux animations simples de la franchise Pokémon. On a même, fait à souligner, droit de temps en temps à des dialogues réels, en anglais ou en japonais, sous-titrés en français. En France, selon nos collègues critiques, on a également offert une version audio française.

Et on a un certain plaisir à aborder les enquêtes et à commencer à récolter les indices pour les boucler.

Démo inachevée

Bon, les premières réserves apparaissent avec le constat que les enquêtes sont vraiment très très faciles à résoudre. On ne peut en fait pas rater la conclusion, d’abord parce que les signaux envoyés sont grossiers, ensuite parce qu’on est toujours guidé même quand on commet une erreur. Même un enfant de 8 ans risque de trouver le défi peu relevé.

Le graphisme est joli, mais donne une curieuse impression d’irréalité. Les personnages dodelinent de la tête, ont des expressions vagues et inexpressives, donnent l’impression d’être des avatars coincés dans un ordinateur en mode veille. On a en fait le sentiment d’être tombé sur une démo inachevée.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Et c’est le cœur du problème. Toute la progression de Detective Pikachu Returns se fait au prix d’une lecture incessante des répliques des personnages. Le texte défile clic après clic. Détectives et témoins interrogés sont verbeux, les blagues vaseuses et les commentaires insignifiants pullulent. On perd un temps fou à se déplacer d’un à l’autre, à attendre que le décor d’une nouvelle pièce apparaisse. Endormant. On doit de temps en temps se mettre à cliquer frénétiquement pour sortir nos détectives d’une impasse, mais il n’y a pas de danger : vous réussissez toujours.

On se gratte la tête pour savoir à qui s’adresse ce jeu. Le niveau de complexité des enquêtes est enfantin, mais il faut que l’enfant en question ait envie de s’enfiler ces longs dialogues souvent peu édifiants. Le mordu de Pokémon n’a pas, ici, accès au catalogue gargantuesque de la franchise, seulement à quelques dizaines d’exemplaires dont peu montrent leurs capacités. On imagine qu’un joueur qui serait un modèle de patience pourrait y trouver son compte. Ça n’a pas été notre cas.