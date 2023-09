iOS 17

Trois nouveautés, même pour les vieux iPhone

Transformer son iPhone en console intelligente, échanger cartes de visite et documents en collant deux appareils, changer le foyer d’une photo en mode Portrait. À défaut de mettre la main sur les nouveaux et coûteux iPhone 15, on peut se rabattre depuis lundi sur quelques fonctions étonnantes ou simplement amusantes du nouveau système d’exploitation iOS 17. En voici trois, offertes gratuitement, elles, pour tous les iPhone lancés depuis le Xs en 2018.