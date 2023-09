Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle plateforme technologique a été utilisée en Suède pour le blanchiment d’argent par des groupes criminels ?

Réponse

Spotify. Selon une enquête d’un grand quotidien suédois, Svenska Dagbladet, des groupes criminels ont empoché des redevances en faisant gonfler depuis 2019 les statistiques d’écoutes de listes de rap choisies. Ils avaient payé en bitcoins des pirates spécialisés dans cette activité.

Sundance de la cybersécurité

PHOTO FOURNIE PAR BSIDES Le BSides Montréal 2023 mettra en vedette la loi 25 et les nouvelles tendances en cybersécurité.

BSides, décrit comme le « Sundance de la cybersécurité » parce qu’on y invite les oubliés de grandes conférences comme le DEF CON et le Black Hat, est de retour à Montréal. Le 16 septembre, on y parlera beaucoup de la loi 25, de nouvelles tendances en cybersécurité et on y disséquera de vrais virus informatiques. On pourra également en apprendre plus sur le « cybersquattage » et comprendre pourquoi « certains octets sont plus égaux que d’autres ».

Festival de la balado

PHOTO FOURNIE PAR FESTIPOD La 4e édition du Festipod, qui aura lieu cette année du 15 au 17 décembre à la maison de la culture Maisonneuve, présentera 14 balados.

Les amateurs de balado ont leur festival bien à eux, le Festipod, qui aura lieu cette année du 15 au 17 décembre à la maison de la culture Maisonneuve. Quatorze balados seront présentées en direct pour l’occasion, quatre d’entre elles étant humoristiques. On note de plus une balado sur la musique métal, Pouilleux of destruction, IPA Podcast sur la bière, La Puck sur le hockey et deux épisodes sur des histoires de « vrai crime » (true crime en anglais). Deux conférences sur l’art de faire de l’argent avec ce média seront présentées.

Loyaux à Google

PHOTO ARND WIEGMANN, REUTERS Alphabet (Google), avec un score moyen de 72 %, est arrivée en tête d’un classement de la firme DesignRush qui a évalué la loyauté des clients d’une centaine d’entreprises techno.

Une firme spécialisée, DesignRush, a passé au tamis une centaine de grandes entreprises américaines pour évaluer la loyauté de leurs clients. On a notamment pris en compte les commentaires laissés sur l’internet, le nombre d’abonnés aux comptes sur les réseaux sociaux et les recherches effectuées pour du service à la clientèle. Le grand gagnant ? Alphabet (Google), avec un score moyen de 72 %. Sa grande force vient des sondages d’usagers de YouGov, sa faiblesse, avec une note de 23 %, est son service à la clientèle. Intel et Apple arrivent respectivement en deuxième et troisième positions.

Médias numériques et psychose

PHOTO DADO RUVIC, REUTERS Une étude de l’Université McGill a découvert que les jeunes qui ont des épisodes psychotiques fréquents consacrent beaucoup plus de temps aux médias numériques.

TikTok rend-il fou ? Une étude de l’Université McGill auprès de 425 Québécois a fait un constat ambigu : les jeunes qui ont des épisodes psychotiques fréquents – comme l’impression d’être en danger ou de voir des choses que les autres ne voient pas – consacrent beaucoup plus de temps aux médias numériques, comme les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo sur demande. Mais il ne faut pas tirer de conclusion hâtive : rien « ne démontre que les médias numériques peuvent causer ou aggraver les épisodes psychotiques chez les jeunes adultes », explique un chercheur.