Pour quelle raison l’entreprise Lidl a-t-elle ordonné le rappel de milliers de boîtes de biscuits Pat’Patrouille au Royaume-Uni ?

Réponse

Le lien internet affiché à l’arrière des boîtes conduisait vers un site « qui ne convient pas aux enfants », s’est excusée l’entreprise fin août. En fait, il renvoyait carrément à du contenu pornographique, sur un site récemment fermé, et racheté par des fraudeurs.

Jouer en français

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE LEXIQUELUDIQUE.COM Le Lexique ludique propose quelque 200 traductions d’anglicismes utilisés dans l’industrie du jeu vidéo.

L’omniprésence de l’anglais dans l’industrie du jeu vidéo a stimulé l’apparition d’un petit outil québécois très simple, le Lexique ludique. On peut l’installer en plug-in (pardon, en plugiciel) dans les navigateurs Chrome et Safari et il propose quelque 200 traductions d’anglicismes comme split-screen, hardcore gamer ou esport. Fruit d’une collaboration entre l’Office québécois de la langue française (OQLF), la Guilde du jeu vidéo du Québec et Affordance Studio, le Lexique ludique est appelé à s’enrichir grâce à ses utilisateurs, invités à proposer leurs propres traductions.

La diffusion sur demande dépasse le direct

PHOTO MARISSA ROTH, ARCHIVES LA PRESSE Pour la première fois, selon la firme Edison Research, l’écoute de contenus audio en direct comme ce qu’offrent les stations de radio a été dépassée par l’audio sur demande.

Pour la première fois depuis que la firme Edison Research compile toutes les formes d’écoute de contenu audio aux États-Unis, soit depuis une décennie, les plateformes de diffusion audio sur demande ont surclassé ce qu’on appelle l’écoute « linéaire ». Les Spotify, Apple Music et autres balados sur demande représentent en 2023 50,3 % de l’écoute, contre 49,7 % pour les stations de radio et l’écoute de programmes en direct. Il s’agit d’une lente érosion pour le direct, qui représentait 69 % de l’écoute en 2015.

Du luxe abordable

PHOTO FOURNIE PAR ROKU Certains modèles qui apparaissent sur le marché donnent une belle indication de son évolution, et le téléviseur Philips Roku marque résolument une tendance à la baisse des prix pour des spécifications techniques autrefois plus coûteuses.

Le tout récent téléviseur Philips équipé du système Roku, le modèle 55PUL7973, que nous avons testé, n’a pas les spécifications techniques les plus éblouissantes et, curieux oubli, n’a pas de connexion Bluetooth. Mais offrir à partir de 550 $ (pour le modèle 50 pouces) un écran QLED 4K et quelques fonctions habituellement réservées à des téléviseurs plus coûteux est impressionnant. Il ne satisfera pas les téléspectateurs les plus exigeants ou les joueurs de jeux vidéo, mais se révèle un achat recommandable pour la plupart des utilisateurs.

Virus galactiques

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE MARVEL.COM Selon le gestionnaire de réseaux virtuels privés NordVPN, le téléchargement illégal des Gardiens de la galaxie Vol. 3 était le plus risqué cet été, ayant généré pas moins de 39 alertes de sécurité notamment pour hameçonnage et maliciels pour les 10 liens les plus populaires.

Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 ne font pas que se battre contre des méchants aux quatre coins de la galaxie, ils ont tendance à les attirer dans les ordinateurs des cinéphiles. Selon le gestionnaire de réseaux virtuels privés NordVPN, le téléchargement illégal de ce film était le plus risqué cet été, ayant généré pas moins de 39 alertes de sécurité notamment pour hameçonnage et maliciels pour les 10 liens les plus populaires. Super Mario Bros. et Barbie suivent avec respectivement 23 et 19 alertes.