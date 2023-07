mBot Ultimate

Pour le savant fou en vous

Les kits de robots mobiles et contrôlables, on connaissait. Mais personne n’a probablement poussé le concept aussi loin que Makeblock avec son mBot Ultimate, ses centaines de pièces métalliques, moteurs et petit processeur qui permettent de construire 10 robots différents. Pour passionnés et bricoleurs patients seulement.