Une démo gratuite et une bande-annonce permettent de saisir le ton et le graphisme léché, très années 1950, de This Bed We Made.

Quelques bits de l’actualité numérique

Premiers contacts

On a maintenant un aperçu d’un jeu indépendant québécois très attendu à l’automne, This Bed We Made, du studio Lowbirth Games. Et ça promet. Une démo gratuite et une bande-annonce permettent de saisir le ton et le graphisme léché, très années 1950, de ce jeu mêlant crimes et amours. On y personnifie Sophie, une femme de chambre dans un hôtel de Montréal, qui fouine en quête d’indices sur les secrets de ses clients.

Les chimistes au front

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Les appareils électroniques munis de piles rechargeables lithium-ion sont omniprésents, et auraient causé 24 incendies à Montréal.

Les chimistes sont particulièrement bien placés pour expliquer le risque posé par les piles lithium-ion, qui auraient causé 24 incendies à Montréal l’an dernier. Ces piles peuvent « surchauffer » et « s’enflammer spontanément », prévient l’Ordre des chimistes du Québec. Il faut rester très attentif à l’usure, « normale ou prématurée », et disposer rapidement de toute pile montrant des signes de dysfonctionnement, « comme le dégagement inhabituel de chaleur ». Enfin, s’il est besoin de la rappeler, « les consommateurs ne doivent jamais jeter des piles lithium-ion dans les ordures ou dans les bacs de recyclage ».

Le jeu le plus long

IMAGE EXTRAITE DE STEAMPOWERED.COM ADOM : Ancient Domains of Mystery est le jeu qui prend le plus de temps à conclure, soit 2000 heures, selon une étude du site Cribbage Online.

ADOM : Ancient Domains of Mystery, sorti en 1994 puis réédité en HD en 2015, est considéré comme un des meilleurs jeux de type « roguelike ». Il est également celui qui prend le plus de temps, soit 2000 heures, à conclure à 100 %, selon une étude du site Cribbage Online, qui a analysé plus de 6000 jeux sur toutes les plateformes. Sid Meier’s Civilization V arrive en deuxième position avec 1214 heures. Dans le top 10, notent les auteurs, on trouve 7 jeux initialement sortis avant 2010.

Quête des ancêtres

PHOTO EXTRAITE DU SITE WWW.ANCESTRY.CA Ancestry utilisera sa technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite pour créer un index numérique, qu’on peut dès maintenant consulter par province, district et municipalité.

Pour les férus de généalogie, c’est un peu Noël en juin. Bibliothèque et Archives Canada a annoncé fin mai que les données du recensement canadien de 1931 seront rendues accessibles au public. C’est notamment cette année-là qu’on a demandé pour la première fois : « Cette famille a-t-elle un [sic] radio ? » L’entreprise Ancestry a utilisé sa technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite pour créer un index numérique, qu’on peut dès maintenant consulter par province, district et municipalité.

Quiz

Quelle voix d’un célèbre sportif peut maintenant guider les automobilistes sur Waze ?

CAPTURE D’ÉCRAN

Réponse

Depuis le 31 mai, on peut choisir la voix du joueur de tennis et nouveau retraité Roger Federer. « Je suis gonflé à bloc pour ce trajet », « Je nous sens bien physiquement et mentalement », « Je suis prêt, et toi ? », peut-on notamment l’entendre déclamer avec son accent suisse.