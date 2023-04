Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Midjourney AI

Le téléphone cellulaire a bien évolué entre le gigantesque DynaTAC commercialisé en 1983 et le tout dernier iPhone 14 pesant 172 grammes, cinq fois moins. On a eu droit entretemps aux iconiques Nokia, aux premiers « flips » à partir de 1996 et, bien sûr, à l’arrivée marquante du BlackBerry. Le site WhistleOut, spécialisé dans la comparaison des forfaits mobiles et internet aux États-Unis, a eu une idée rigolote : demander à une intelligence artificielle générant des images, Midjourney AI, de quoi auraient l’air les téléphones en 2050. Les 12 résultats font rêver : neuf caméras arrière, écrans multiples, micro proéminent, et des designs rétro rappelant notamment un juke-box ou une console Nintendo DS. De quoi donner des idées pour les 27 prochaines années.

Assistant Google

CAPTURE D’ÉCRAN D’UN IPHONE Avec l’appli Raccourcis, on peut appeler l’Assistant Google sur un iPhone par une petite manipulation.

Il est impossible, en théorie, d’appeler un autre assistant vocal que Siri sur un iPhone ou un iPad. Il existe pourtant un petit contournement qui fonctionne plutôt bien sur iOS pour appeler l’Assistant Google, supérieur à Siri sur quelques aspects, notamment la domotique. Il faut d’abord télécharger l’appli iOS de l’Assistant Google, puis Raccourcis, d’Apple. Dans cette dernière appli, on ajoute un raccourci associant la commande vocale « OK Google » à l’ouverture de l’application Assistant Google, qui n’attend plus que vos ordres. Seul hic : il faut d’abord formuler « Dis Siri » avant de prononcer la commande « OK Google ». Et le raccourci supporte mal qu’on effectue deux demandes successives à l’Assistant Google. Mais ça marche.

REDMAGIC 8 Pro Titanium

PHOTO FOURNIE PAR NUBIA Le REDMAGIC 8 Pro a maintenant une variante « Titanium », avec une coque en métal gris imitant le titane et une portion transparente simulant l’intérieur du téléphone, sa puce, ses vis et son ventilateur.

Pour rester dans le domaine des téléphones futuristes, le fabricant chinois Nubia a mis sur le marché ce printemps un modèle qui assume encore plus le design de science-fiction de ses REDMAGIC. Le REDMAGIC 8 Pro, auquel nous avions donné une bonne note de 8 sur 10 en janvier, notamment en raison de sa puissance qui le fait talonner les iPhone récents, a maintenant une variante « Titanium » plutôt spectaculaire. Les spécifications techniques restent les mêmes, mais l’arrière de la coque est en métal gris imitant le titane, avec une portion transparente affichant l’intérieur du téléphone, sa puce, ses vis et son ventilateur. Des lumières multicolores achèvent de donner un air d’ordinateur de gamer à cet appareil hors normes.