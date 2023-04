« On investit pour développer nos réseaux sans fil pour un avenir plus connecté, et en même temps, on crée de bons emplois pour la classe moyenne », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse à Ottawa.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a annoncé lundi son appui à un projet de recherche et développement de 470 millions des réseaux de 5G et 6G qui sera mené par l’entreprise Ericsson Canada. L’initiative créera notamment des emplois à Montréal, a-t-on promis.

La Presse Canadienne

« On investit pour développer nos réseaux sans fil pour un avenir plus connecté, et en même temps, on crée de bons emplois pour la classe moyenne », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse à Ottawa.

Ce dernier était accompagné, entre autres, de son ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, du maire de la capitale fédérale, Mark SutCliffe, et du président et directeur général d’Ericsson Canada, Börje Ekholm.

Le niveau de soutien financier fédéral ainsi que le « calendrier » du projet ne seront indiqués qu’ultérieurement, a indiqué le bureau du premier ministre dans un communiqué.

Le nombre de nouveaux emplois à être créés à Montréal n’est pas non plus précisé. Le projet, anticipé de s’échelonner sur cinq ans, selon l’entreprise, doit aussi générer de nouveaux postes à Ottawa, pour un total de « centaines d’emplois et emplois requalifiés ».

« L’investissement renforcera davantage ces centres (de Montréal et Ottawa) comme chefs de file mondiaux dans les technologies de la 5G avancées, de la 6G, de l’IA, du Cloud RAN et du Core Network », a promis la compagnie dans son propre communiqué.