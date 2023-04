Le commutateur audio de Kensington permet d’envoyer le son de tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette, vers des écouteurs filaires ou Bluetooth, tout en contrôlant le volume et en coupant le micro au besoin. Et ça fonctionne, avec quelques accrocs. Mais à qui est destiné ce joujou à 147,99 $ ?

On aime

Tout comme on ne peut empêcher un cœur d’aimer, on ne peut empêcher les ingénieurs d’accoucher de temps à autre de gadgets étonnants. Et c’est bien ce qu’est ce commutateur audio 3-en-1 fabriqué par Kensington qui a essentiellement un objectif : concentrer et contrôler le son de trois de vos appareils vers vos écouteurs.

L’appareil en question est une toute petite boîte noire de 83 mm sur 53 mm, haute de 27 mm et pesant à peine 85 g. Elle comporte sept gros boutons sur le dessus, chacun avec une icône identifiant son rôle. On commence en le branchant avec un câble USB-C à l’ordinateur. Il devient alors une sortie et une entrée audio qu’il faut choisir dans ses paramètres.

Ne reste qu’à brancher des écouteurs avec micro à cette petite boîte, et on a l’embarras du choix entre une prise 3,5 mm, une entrée USB-C ou le couplage en Bluetooth.

On peut couper le micro en appuyant sur le plus gros bouton, celui affichant une icône de micro barrée qui s’allume alors en rouge. Le contrôle du volume s’effectue avec les plus petits boutons « + » et « - » à la droite de la boîte.

À cette étape, le plus gros avantage du commutateur est de contrôler directement devant vous, sans avoir à vous pencher sur le clavier de l’ordinateur et de façon bien claire, le volume et le micro.

Ce n’est pas tout. On trouve tout en haut du commutateur deux autres boutons affichant l’icône typique du Bluetooth, avec un ou deux gros points. On peut alors coupler, par exemple, le bouton Bluetooth à un point à son iPhone, et celui à deux points à un téléphone Android, à un autre ordinateur ou à une tablette.

Qu’est-ce que ça donne dans la vraie vie, comme nous l’avons testé ? Disons que vous êtes en réunion Zoom ou Teams. Vous appuyez sur le bouton en haut à gauche, votre ordinateur est l’appareil émetteur, une lumière verte le confirme. Vous entendez vos interlocuteurs et parlez avec eux, coupez le micro quand cela vous plaît et jouez avec le volume.

Votre iPhone sonne, vous appuyez sur le premier bouton Bluetooth qui s’allume en bleu, vous prenez l’appel. Vous lancez une chanson sur votre troisième appareil, un téléphone Android dans notre test, et appuyez sur le deuxième bouton Bluetooth qui s’allume à son tour en bleu.

Voilà. Dans les faits, vos écouteurs sont couplés à trois appareils en même temps, ce qui est impossible sans l’intervention de ce commutateur. Le passage d’un appareil à un autre fonctionne plutôt bien quand la configuration a été correctement effectuée.

On aime moins

Le manuel fourni ressemble à ces fameux guides de montage IKEA sans aucun texte, uniquement avec des illustrations pas très claires. Résultat : nous avons passé deux heures à chercher la bonne configuration, après avoir mal connecté les écouteurs (nous avons utilisé le mauvais bouton Bluetooth), et à choisir la connexion Bluetooth pour l’ordinateur alors qu’elle doit être filaire. Il a fallu tout recommencer pour avoir la bonne installation.

Les appels téléphoniques nous ont donné de petits soucis. À deux occasions sur une dizaine d’essais, il y avait de l’écho dans la conversation. Le son des vidéos diffusées sur l’ordinateur avait de plus un léger décalage en passant par le commutateur. En branchant directement en Bluetooth nos écouteurs à l’ordinateur, le décalage a disparu. Ce décalage n’apparaissait pas dans nos vidéoconférences.

On achète ?

À part quelques accrocs techniques, qui n’ont rien d’exceptionnel dès qu’on a affaire à des connexions Bluetooth, nous n’avons pas grand-chose à reprocher au commutateur de Kensington. Il fait essentiellement bien son travail de gérer la circulation entre trois appareils vers des écouteurs.

La grande question à laquelle nous sommes honnêtement incapable de répondre, c’est l’utilité de cette technologie. On imagine que le télétravailleur intensif qui porte ses écouteurs à temps plein et qui passe sans cesse d’un appareil à un autre en profitera. L’utilisateur plus tranquille trouvera que cet appareil dépasse largement ses besoins. Surtout dans un environnement Apple où on peut facilement commuter la connexion Bluetooth d’un appareil à l’autre.

À vous de trancher selon vos besoins.