Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Mobile connecté

C’est un petit pas vers la connectivité totale entre ordinateurs Windows et téléphones comme la connaissent les utilisateurs Apple, mais il vaut l’expérience. On peut maintenant, avec la fonction Mobile connecté, lier son PC et un téléphone Samsung, Surface ou Honor. On peut ainsi répondre à ses textos et appels sur l’ordinateur, recevoir les notifications et ouvrir les applications du téléphone, qui s’affichent sur votre grand écran. L’outil est fonctionnel pour les appels et les notifications, mais il est plutôt instable et lent, à la limite inutilisable, pour les applications. Microsoft a par ailleurs commencé à élargir le choix pour inclure les iPhone, mais cette fonction réservée aux testeurs n’était pas encore offerte pour nous.

Ghostwriter

IMAGE EXTRAITE DU SITE NEWS.UBISOFT.COM Les scénaristes ont maintenant une intelligence artificielle entraînée par l’apprentissage automatique chez Ubisoft, appelée Ghostwriter et qui génère des dialogues à partir de quelques consignes.

On ne leur prête pas toujours attention, mais beaucoup de personnages secondaires dans les jeux vidéo, parfois des centaines, discutent, se plaignent ou crient en marge de l’action principale, ce qu’on appelle des « aboiements » (« barks ») dans le jargon. Cette partie ingrate du travail du scénariste a maintenant son intelligence artificielle entraînée par l’apprentissage automatique chez Ubisoft, appelée Ghostwriter et qui génère des dialogues à partir de quelques consignes. Ce sont des humains qui ont le dernier mot. Le projet est mené par le département de recherche et développement appelé La Forge, dont le directeur, Yves Jacquier, est à Montréal. « Ghostwriter ne remplace pas le scénariste de jeu vidéo, mais allège une des tâches les plus lourdes, l’écriture des “aboiements” », précise-t-on.

IMAGE FOURNIE PAR CAPCOM Resident Evil Village (notre image) et The Walking Dead : Saints & Sinners-Chapter 2 Retribution sont deux nouveautés marquantes pour la PSVR2 de Sony.

Horreur virtuelle

Envie de sentir des zombies et des villageois dégénérés vous attaquer ? Il faut avoir le cœur solide pour enfiler son casque de réalité virtuelle et lancer deux des plus récentes productions pour la PSVR 2 de Sony, Resident Evil Village et The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2 Retribution. Nous l’avons fait, pour obtenir des moments de pure frayeur, mais aussi de frustration devant une mécanique de jeu encore imparfaite. Il faut par exemple simuler le geste d’aller chercher les armes sur son flanc ou dans son dos, ce qui favorise l’immersion, mais demande du doigté. Il s’agit d’une épice absolument savoureuse, mais qui ne vous permettra pas de longues heures consécutives d’aventures.