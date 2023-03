Resident Evil et The Walking Dead sur PSVR 2

Plonger dans l’horreur ? Avec joie

Envie de sentir des zombies et des villageois dégénérés vous attaquer ? Il faut avoir le cœur solide pour enfiler son casque de réalité virtuelle et lancer deux des plus récentes productions pour la PSVR 2 de Sony, Resident Evil Village et The Walking Dead : Saints & Sinners-Chapter 2 Retribution. Nous l’avons fait, pour obtenir des moments de pure frayeur, un peu de nausée mais aussi de frustration devant une mécanique de jeu encore imparfaite.