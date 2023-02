Samsung a ouvert les vannes avec son Galaxy S23 Ultra, maintenant capable de prendre des photos à 200 mégapixels, doté d’un écran plus grand que la concurrence et optimisé pour le jeu vidéo. Mais son prix et la multiplication des fonctions ne sont pas pour tous.

On aime

Pour paraphraser un chroniqueur de La Presse qui a utilisé cette jolie formule il y a plus d’une décennie : que devront-ils faire pour attirer l’attention au prochain siècle ? Jongler avec des éléphants ?

Voici donc le Galaxy S23 Ultra, qui offre des photos à une résolution pouvant aller jusqu’à 200 mégapixels. Si Motorola et Xiaomi l’ont déjà fait, celui de Samsung est le premier offert par les grands fournisseurs canadiens.

Que fait-on avec autant de pixels ? D’abord, on obtient des photos énormes d’environ 35 Mo en JPEG. L’intérêt le plus évident, et c’est celui que mousse Samsung, c’est de pouvoir zoomer après coup sur un détail dans un grand panorama. Nous avons fait la comparaison, la démonstration est assez convaincante.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE À gauche, le détail très agrandi d’une photo prise avec une résolution de 200 mégapixels

Mais il serait injuste, toutefois, de réduire le Galaxy S23 Ultra à cette surenchère de pixels. On a entre les mains un appareil manifestement destiné aux amateurs de photographie, avec ses quatre objectifs arrière, dont deux téléobjectifs capables de fournir un zoom optique à 3x et 10x. La caméra avant a moins de pixels que le modèle précédent, 12 plutôt que 40, mais on assure que l’intelligence artificielle améliorée permet de mieux identifier les visages et d’obtenir de meilleures couleurs.

Les couleurs livrées par le Galaxy S23 Ultra sont plus riches, effectivement, nos comparaisons avec l’iPhone 14 Pro Max nous l’indiquent. Il a toutefois une tendance curieuse à combler les couleurs fades, ce qui nous a donné à plusieurs occasions des photos bleutées.

Quant à la gestion des contrastes, ils sont plus marqués chez Samsung, plus fidèles chez Apple.

La photographie en basse luminosité est nettement à l’avantage de Samsung, avec des détails et des couleurs bien nets.

Tant qu’à être dans les comparaisons, le Galaxy S23 Ultra fait partie des rares Android, avec les REDMAGIC, à talonner un peu les iPhone en matière de puissance. Pour le traitement graphique, Apple est encore loin en avant.

Avec de telles capacités, pilotées par son processeur Snadradragon 8 Gen 2 pour plateforme mobile Galaxy, on a évidemment un téléphone très agile, capable d’alterner entre vidéo et jeux sans délai. Nous l’avons branché sur un moniteur externe et utilisé comme un ordinateur, avec clavier et souris Bluetooth, pour écrire cette chronique. Entre le navigateur web, Word, Outlook et Excel, le téléphone a géré le tout sans ralentissement notable.

Hérité des Note, le stylet s’insère dans le téléphone. Il peut servir à prendre des notes manuscrites, naviguer d’une application à l’autre et, plus intéressant, servir de curseur sur le moniteur externe.

La charge est plutôt rapide, sans être une championne en la matière, la pile de 5000 mAh pouvant recevoir jusqu’à 45 watts. Elle a toujours la fonction de charge inversée, qui lui permet de recharger sans fil les autres téléphones compatibles – même les iPhone –, les écouteurs et certaines montres.

L’écran de 6,8 po est AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une densité remarquable de 500 pixels par pouces. Le cadre de métal poli et le fini en verre donnent un design résolument chic.

On aime moins

À 1649,99 $ pour le modèle de base, le Galaxy S23 Ultra coûte cher.

Contrairement à d’autres fabricants plus discrets, Samsung a l’habitude d’intégrer beaucoup de ses éléments maison dans le système d’exploitation Android. On a ainsi un deuxième logiciel pour le stockage de photos, un deuxième assistant vocal en Bixby, au total 12 applications Samsung qui sont préinstallées. Pour l’utilisateur peu habitué à l’environnement Samsung, il y a risque de confusion.

À part les photos à 200 mégapixels, le modèle de cette année se distingue peu de son prédécesseur.

On achète ?

Pour l’utilisateur Android qui veut le meilleur et est prêt à y mettre le prix, le Galaxy S23 Ultra est l’appareil rêvé. Évidemment, avec ses capacités photographiques, ses nombreuses fonctions et son design léché, Samsung ne vise pas tout à fait ici le client de base qui se contentera de bien moins.