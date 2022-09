Pour le grand retour en personne après trois ans au Steve Jobs Theater, Apple a pris le pari de ne pas mettre en vedette son produit le plus payant, l’iPhone, pour son évènement annuel. C’est plutôt sa montre Apple Watch qui a bénéficié des annonces les plus marquantes mercredi, avec un modèle Ultra conçu pour plongeurs et randonneurs, un détecteur de collisions et un thermomètre cutané intégré pour prédire l’ovulation.

Karim Benessaieh La Presse

« Il s’agit de la gamme d’Apple Watch la plus solide », a assuré Jeff Williams, directeur de l’exploitation chez Apple, rappelant que cette montre trône au sommet des ventes depuis son lancement en 2015. La nouvelle édition, appelée Series 8, comprend un capteur de température cutanée pouvant détecter des changements de température de 0,1 degré, toutes les cinq secondes. Un algorithme combine ensuite les données pour prédire le moment de l’ovulation.

Les données sont entièrement cryptées sur la montre, tout comme celles qui sont envoyées dans les serveurs d’Apple, et l’entreprise n’y a pas accès, a-t-on précisé.

Montre robuste

L’autre nouvelle fonction permet, en combinant les données du gyroscope, de l’accéléromètre et du détecteur de mouvement, de détecter les accidents de voiture, en cas de collision ou de tonneaux. On utilise l’intelligence artificielle entraînée par un million d’heures de données pour alerter les services d’urgence, si le porteur de la montre ne se manifeste pas dix secondes après l’alerte.

La grande nouveauté, toutefois, est le lancement d’une nouvelle montre, appelée Apple Watch Ultra, destinée aux sportifs, randonneurs et plongeurs. Cette montre plus grosse, avec un écran de 49 mm, a une autonomie inégalée de 36 heures (contre 18 heures pour l’Apple Watch de base) qui peut être étendue à 60 heures en mode de consommation minimale.

L’ambition avouée d’Apple : « En faire la meilleure montre de sport. »

Pour le repérage, elle utilise notamment deux fréquences de GPS et peut être utilisée jusqu’à 40 mètres de profondeur. Elle comprend en outre un nouveau bouton orangé, personnalisable, qui permet d’afficher instantanément l’application la plus adaptée.

Elle sera offerte en magasin à partir du 23 septembre au coût de 1099 $. L’Apple Watch Series 8 et sa version plus économique, la SE, seront en vente à partir du 16 septembre aux prix respectifs de 529 $ et 329 $.

Enfin, on a présenté la deuxième génération des AirPods Pro, dont la fonction d’annulation du bruit ambiant serait deux fois plus efficace et qui offrent six heures d’autonomie, soit 33 % plus que ceux de la première édition. Ils seront en vente à compter du 23 septembre au prix de 329 $.

Finie la carte SIM

Les deux modèles de base de l’iPhone édition 2022, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, comportent des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Ils intègrent eux aussi la détection de collisions et offrent une nouveauté notable, la possibilité d’envoyer des messages textes d’urgence en utilisant le réseau satellite. Ces deux téléphones ont hérité de la puce A15 Bionic déjà présente dans les iPhone 13 de l’an dernier.

PHOTO CARLOS BARRIA, REUTERS L’iPhone 14 sera offert à compter du 16 septembre.

Fait à noter, Apple jouera d’audace en retirant des modèles vendus aux États-Unis la fente servant à y insérer une carte SIM. Les utilisateurs devront dorénavant n’utiliser que la carte eSIM intégrée dans leur téléphone, une opération qu’on promet simple avec la collaboration des fournisseurs de services cellulaires.

L’iPhone 14 sera offert à compter du 16 septembre au coût de 1099 $, et le 14 Plus, le 7 octobre au coût de 1249 $.

Affichage dynamique

Les éditions haut de gamme, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ont droit à la nouvelle puce A16 Bionic avec ses 16 milliards de transistors et ses 17 000 milliards d’opérations à la seconde, « la puce la plus rapide jamais installée sur un téléphone », a-t-on résumé.

Pour la première fois chez Apple, la caméra arrière principale peut aller jusqu’à 48 mégapixels et la luminosité de l’écran peut atteindre 2000 nits, « deux fois plus brillant qu’un iPhone 13 Pro ». L’enregistrement vidéo dispose d’un mode de stabilisation lorsque le téléphone bouge.

Ce qui frappe surtout l’imagination, c’est la disparition de la fameuse encoche tout en haut, remplacée par un cylindre noir.

Cet élément appelé « Dynamic Island » se transforme selon les besoins, s’étirant pour afficher des notifications ou un appel téléphonique ou devenant rectangulaire pour le contrôle de la musique.

Ces deux modèles Pro seront en boutique à compter du 16 septembre, à des prix de départ de 1399 $ et 1549 $.

Tous ces nouveaux modèles d’iPhone disposeront du nouveau système d’exploitation iOS 16.