Karim Benessaieh La Presse

Xbox

Alors que les droits des LGBTQ+ ont connu un recul sans précédent aux États-Unis depuis 2021, avec 268 lois hostiles présentées, selon l’organisme Human Rights Campaign, Microsoft a joué d’audace en lançant une nouvelle manette spectaculaire pour le Mois de la Fierté. Ce contrôleur pour Xbox intègre les couleurs de 34 communautés et peut être personnalisé, notamment avec un fini métallique, des poignées en caoutchouc et des inscriptions gravées. Le jeu Tell Me Why, devenu en 2020 le premier AAA mettant en scène un personnage transgenre, sera offert gratuitement tout le mois de juin. Enfin, des jeux maison comme Halo Infinite et Forza offriront du contenu, notamment des emblèmes, des plaques signalétiques et des uniformes, en hommage aux communautés LGBTQ+.

PLAKK

PHOTO FOURNIE PAR MITACS Karina Gasbarrino, cofondatrice et cheffe de l’exploitation de PLAKK

Le rêve d’arriver à prédire un peu mieux les accidents vasculaires cérébraux (AVC) pourrait devenir réalité grâce à un outil basé sur l’apprentissage profond conçu par une petite entreprise montréalaise, PLAKK. Sa cofondatrice et cheffe de l’exploitation, Karina Gasbarrino, a reçu cette semaine un des cinq prix de l’entrepreneuriat Mitacs. Cet outil infonuagique conçu en collaboration avec des radiologistes, en attente d’approbation, analyse avec précision les dépôts lipidiques dans les artères du cou et donne une cote de risque d’ACV. Il ne remplacera pas les professionnels, précise la chercheuse. « C’est toujours le radiologiste qui a le dernier mot, pas la technologie. On veut que les spécialistes puissent faire ce qu’ils font le mieux : être en contact avec des êtres humains. »

Navigateurs

CAPTURE D’ÉCRAN Des navigateurs web

Le navigateur web exclusif à Apple, Safari, a atteint en avril dernier le seuil symbolique du milliard d’utilisateurs, selon un calcul d’AtlasVPN basé sur les statistiques de GlobalStats. Sur toutes les plateformes, Safari attire 19 % des utilisateurs, mais c’est sur les téléphones et les tablettes qu’il est le plus populaire, avec 25 % de part de marché. Ce score demeure évidemment très loin du leader incontesté, Chrome, utilisé par 65 % des internautes, soit 3,4 milliards de personnes. Exploit notable, Chrome est aussi populaire sur les ordinateurs Windows et Mac que sur les appareils Android, où il est installé par défaut. En troisième place, Microsoft Edge a dépassé Firefox depuis l’an dernier avec 212 millions d’utilisateurs.