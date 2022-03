Les Echo Buds de 2e génération d’Amazon ont non seulement un bon son, un design adapté et une fonction d’annulation du bruit ambiant, mais ils peuvent aussi se passer de Siri et de l’Assistant Google en misant sur leur propre assistant vocal, Alexa. À ce prix, dur de faire mieux.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Pour un propriétaire d’iPhone, les écouteurs Bluetooth qui ne sont pas fabriqués par Apple souffrent du même problème : ils n’ont pas accès à l’assistant vocal Siri. Amazon a trouvé la solution avec ses écouteurs Echo Buds, qui comptent sur Alexa pour toutes les requêtes.

Et ses capacités, notamment en matière de contrôle domotique, sont bien supérieures à l’assistant vocal d’Apple.

Une fois sortis de leur étui chargeur, couplés à un téléphone et insérés dans les oreilles, les Echo Buds de 2e génération se réveillent quand on prononce « Alexa ». On peut alors avancer ou interrompre la musique, contrôler le volume, demander un groupe ou un genre musical particulier. Toutes les requêtes habituelles que peut gérer Alexa sont offertes : météo, prochains rendez-vous, questions de culture générale ou d’actualité, calculs mathématiques, blagues du jour.

On peut lui demander d’appeler quiconque se trouve dans nos contacts ou épeler un numéro de téléphone. Évidemment, on peut demander à Alexa d’acheter des produits sur Amazon. Ceux-ci apparaissent dans une liste sur le téléphone, où il faut conclure l’achat.

Surtout, Alexa peut pratiquement gérer tous les appareils domotiques, contrairement à Siri, qui est limité aux appareils compatibles HomeKit, bien plus rares.

Notons que les utilisateurs Android ont le même accès, mais ceux-ci pouvaient compter sur des dizaines de modèles d’écouteurs Bluetooth capables de convoquer l’Assistant Google. Pour un propriétaire d’iPhone, c’est presque un évènement d’avoir accès à ces fonctions sans devoir acheter des AirPods ou des Beats Fit.

Côté son, les Echo Buds ont une très bonne basse et la définition est nette. Sans être les champions, disons qu’ils font très bonne figure. Ils sont aidés par leur configuration en bouton, qui bouche les oreilles et qu’on a réduite de 21 % par rapport aux premiers modèles, et à laquelle on peut ajouter des ailettes en caoutchouc pour plus de stabilité. Les premières fois, sans ces ailettes, nous les avons perdus à deux reprises en jogging. Le problème a été réglé avec ce petit accessoire.

La fonction d’annulation active du bruit ambiant n’est pas exceptionnelle, certains concurrents comme Jabra et les casques d’écoute font mieux, mais elle est tout à fait suffisante pour créer une bulle dans les transports en commun.

Toute la configuration des Echo Buds passe par l’application mobile Amazon Alexa. C’est ici qu’on peut désactiver l’annulation du bruit ambiant, régler l’égaliseur et choisir les quatre configurations de touches. Selon que vous tapotiez une fois ou trois fois, ou longuement, vous pouvez jouer avec le volume, répondre à un appel ou entendre votre environnement. Ces fonctions, rappelons-le, sont également accessibles avec l’assistant vocal, toujours en attente du mot d’activation « Alexa », un mode qu’on peut désactiver pour plus de confidentialité. Si vous acceptez que l’application utilise votre localisation en tout temps, on dispose d’une fonction pour les retrouver et les faire sonner s’ils sont à portée de Bluetooth.

Pour l’autonomie, on dispose d’environ quatre heures et demie en écoute active, ce qui est inférieur à la norme, et trois recharges avec l’étui. Celui-ci se charge avec son entrée USB-C ou, si vous acceptez de payer 25 $ de plus, avec un chargeur magnétique.

Enfin, un argument convaincant auquel nous a habitués Amazon, qui semble avoir plus d’intérêt à enrichir son écosystème qu’à faire des profits avec ses appareils : les Echo Buds sont offerts à un prix très abordable pour cette qualité, 154,99 $.

On aime moins

L’installation des ailettes en caoutchouc est délicate. Mal disposées, elles empêchent de réinstaller correctement les écouteurs dans l’étui, ce qui rend impossible leur recharge.

Il nous est arrivé à quelques reprises que nos écouteurs ne répondent plus à la commande « Alexa ». Il faut alors bien les replacer dans l’oreille.

On achète ?

Pour un consommateur qui utilise des produits Amazon et des appareils domotiques, qu’il ait un iPhone ou un téléphone Android, les Echo Buds sont sans contredit un excellent choix. Les inconditionnels des AirPods préféreront le design en forme de club de golf, qui bouche moins les oreilles, mais c’est probablement la première fois que nous essayons des écouteurs qui ne sont pas d’Apple et qui peuvent prétendre les remplacer.

Et leur prix est dur à battre.