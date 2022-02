La poche avant gauche de la veste chauffante ewool PRO+ a été agrandie et dotée d’une prise d’alimentation auxiliaire. Résultat : on peut mettre notre pile dans cette poche, libérant complètement le bas du dos, ou l’utiliser pour une deuxième pile.

Avec quelques petites touches bien pensées, l’entreprise montréalaise ewool propose la version améliorée de sa veste chauffante qu’elle décrivait déjà comme « la meilleure au monde ». L’ewool PRO+ est encore plus chaude, couvre plus large… et coûte encore plus cher.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Contrairement à la plupart des vestes chauffantes qu’on trouve couramment sur le marché pour moins de 100 $, l’ewool PRO+ ne se contente pas de deux ou de quatre plaques pour faire son travail. On a tissé un réseau complet d’éléments chauffants qui couvre pratiquement toute la surface de ce gilet. Et pour cette nouvelle version, on a ajouté une grande surface au bas du dos, pour les lombaires, à l’endroit où on place la grande pile.

Toujours dans cette section, on a ajouté un coussinet pour amoindrir l’inconfort d’avoir une pile dans le bas du dos, si vous restez assis dans la voiture ou la motoneige. C’était un élément que nous avions souligné l’an dernier et qui a manifestement été partagé par d’autres utilisateurs.

Mieux, la poche avant gauche a été agrandie et dotée d’une prise d’alimentation auxiliaire. Résultat : on peut mettre notre pile dans cette poche, libérant complètement le bas du dos, ou l’utiliser pour une deuxième pile.

L’ewool PRO+ est conçue comme une couche intermédiaire, à placer entre un chandail et un manteau. Son look a donc peu d’importance, mais il s’agit d’un beau vêtement, bien ajusté avec des bandes élastiques sur les côtés pour mieux serrer le corps.

Nous avons eu des occasions parfaites de la tester par les grands froids de janvier pour confirmer qu’elle remplit tout à fait son mandat : la chaleur se répand partout sur le tronc, du col aux lombaires, donnant un confort tout à fait décadent même à – 25 ℃.

Évidemment, cette veste n’est d’aucune utilité pour chauffer le reste du corps. Bien protégées, ces zones profitent de cet apport technologique de chaleur, mais il n’y a pas de miracle : par grand froid, on finit par avoir froid... mais pas au tronc.

On a ici une pile de 12 V capable de livrer 70 W au départ, puis jusqu’à 51 W – la première version donnait 42 W. Ces spécificités techniques mettent ce gilet dans une catégorie totalement à part : dans les modèles concurrents de vestes avec pile, nous n’avons pu trouver mieux que 7 W.

Côté autonomie, ce vêtement nous a donné, avec une seule pile, environ deux heures de chaleur à intensité élevée. En réglage normal, celui qui est activé automatiquement après l’allumage, nous avons obtenu entre 3 h 30 min et 4 h. Enfin, au réglage le plus bas, on obtient 7 h 30 min. Avec une deuxième pile, vendue 129 $ chez ewool, on double toutes ces statistiques. On peut brancher la veste sur une source 12 V, par exemple sur une motoneige, pour une alimentation illimitée.

La veste est lavable, nous l’avons fait sans dommages une fois la pile retirée.

On aime moins

Après quelques semaines d’utilisation, nous avons toujours de la difficulté à bien maîtriser tout le langage du bouton unique, qui sert à allumer, à régler la température ou à tester la charge de la pile. Le résultat, c’est qu’à quelques reprises, nous n’avons pas éteint correctement le vêtement, qui a continué à chauffer jusqu’à ce que sa batterie soit vidée.

On regrette toujours, comme l’an dernier, qu’il n’y ait pas de manches. Un prochain modèle devrait les offrir.

Enfin, à 598 $ – 727 $ si vous voulez deux piles –, il s’agit d’un achat coûteux. « J’ai fait le produit dont je rêvais sans me soucier du prix », nous avouait l’an dernier son concepteur, Alain Desmeules.

On achète ?

Chez ewool, on a dressé un portrait statistique des utilisateurs de ce gilet haut de gamme : 40 % sont des motoneigistes et 30 %, des chasseurs, donc des clients qui ne font pas une activité physique intense, qui veulent se garder au chaud en plein air et ne lésinent pas sur la dépense.

Si vous vous reconnaissez dans ces catégories et êtes prêt à payer le gros prix, une chose est claire : on a affaire ici à un produit de qualité, conçu pour durer et qui a même été amélioré par rapport à sa première version.