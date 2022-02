Depuis une semaine, NHL 22 comprend 10 équipes nationales féminines de hockey. On peut maintenant jouer avec les Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Brianne Jenner et d’autres vedettes.

Après 31 ans, EA Sports a fait le grand saut avec son célèbre jeu de hockey : depuis une semaine, NHL 22 comprend 10 équipes nationales féminines de hockey.

Karim Benessaieh La Presse

NHL 22

Des Danoises classées 10es avec une cote de 50 jusqu’aux Canadiennes qui laminent les autres avec leur cote de 97, on peut maintenant jouer avec les Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Brianne Jenner et d’autres vedettes féminines du hockey. Nos quelques matchs joués nous ont permis de constater que le jeu était aussi rapide et aussi endiablé qu’avec les hommes, avec des mises en échec retentissantes et des lourds tirs frappés. Détail insolite : les gardiennes de but n’ont pas de masque.

Windows 11

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Il existe des solutions pour forcer la mise à jour vers Windows 11, non approuvées par Microsoft, mais qui sont légales et fonctionnelles.

Difficile de savoir quel pourcentage des ordinateurs sur Windows 10 sont considérés comme incompatibles à une mise à jour vers Windows 11. Nous en possédons deux à la maison. Il y a des solutions pour la mise à jour, qui ne sont pas approuvées par Microsoft, mais qui sont légales et fonctionnelles. La méthode la plus simple est d’aller chercher un utilitaire appelé MediaCreationTool.bat. Offert notamment sur le site Le Crabe Info, il a parfaitement fonctionné pour un de nos ordinateurs. Pour notre deuxième appareil, toutefois, il a fallu des heures de recherches pour fouiller dans le BIOS et activer le mode Secure Boot et TPM 2.0. La firme de cybersécurité Trend Micro propose un outil pour vous guider.

Mois numérique

IMAGE EXTRAITE DU SITE DE MNJ QUÉBEC Le Mois numérique jeunesse, qui a pris son envol le 1er février dernier et se déroule jusqu’au 6 mars, est plutôt généreux en activités pour les moins de 35 ans qui s’intéressent de près ou de loin à la techno.

Formation en cybersécurité, conférences sur le harcèlement en ligne ou la vie privée, jeux vidéo à essayer en personne, démystification des algorithmes qui influencent nos vies, ateliers scientifiques pour des expériences amusantes... Le Mois numérique jeunesse, qui a pris son envol le 1er février dernier et se déroule jusqu’au 6 mars, est plutôt généreux en activités pour les moins de 35 ans qui s’intéressent de près ou de loin à la techno. Et si vous voulez avoir un aperçu du « métavers », 30 rendez-vous appelés « cafés numériques » promettent des expériences immersives à des groupes pouvant aller jusqu’à 30 personnes. Il s’agit de la troisième édition de cet évènement organisé par Printemps numérique, un organisme à but non lucratif.