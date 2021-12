Décrit comme un jeu de « gestion cosy de la mort », dont le personnage principal, Stella, doit transporter les esprits des défunts dans l’au-delà, Spiritfarer continue de séduire les joueurs.

Karim Benessaieh La Presse

Spiritfarer

Depuis sa sortie en août 2020, ce petit bijou du studio indépendant montréalais Thunder Lotus a été vendu à 1 million d’exemplaires. C’est le plus grand succès de cette petite boîte fondée en 2014. Spiritfarer a eu droit à trois ajouts dont le dernier, Farewell, avec une nouvelle île à explorer et deux nouveaux esprits auxquels s’associer, a été annoncé cette semaine. Comme son nom l’indique, c’est la fin des mises à jour de Spiritfarer pour Thunder Lotus. « Toutes les bonnes choses ont une fin », résume Nicolas Guérin, directeur créatif.

Log4Shell

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BITDEFENDER La faille Log4Shell a été découverte au cœur d’une bibliothèque Java (dont on voit ci-dessus un extrait de code), Log4J, un module conçu par des développeurs bénévoles en code source ouvert et utilisé par des millions de serveurs pour la génération de journaux d’activités.

La faille Log4Shell qui ébranle l’internet depuis le 9 décembre dernier, touchant des millions de serveurs et forçant la fermeture de nombreux sites, est essentiellement gérée… par cinq bénévoles. Ce sont en effet des développeurs militant pour le code source ouvert qui ont créé la fameuse bibliothèque Java Log4J, au sein d’un organisme à but non lucratif, la fondation Apache. Celui qui a publié le correctif est un architecte en logiciels, Ralph Goers, qui explique sur le site Github travailler « à temps perdu » sur Log4J. L’annonce de la faille a au moins un effet positif pour lui : ses donateurs sont passés de 3 à 105 depuis une semaine.

Minecraft

IMAGE ARCHIVES LA PRESSE Minecraft, qui permet de construire à peu près n’importe quoi à partir de ressources disponibles dans la plateforme, est le jeu le plus populaire sur YouTube, avec plus de 1000 milliards de vues depuis 2009 liées aux vidéos publiées.

La popularité de Minecraft continue de surprendre. Ce petit jeu très pixellisé dont la base consiste tout simplement à récolter des matériaux pour construire n’importe quoi, d’une cabane à la reproduction du Louvre, a atteint sur YouTube cette semaine un jalon inimaginable : 1 trillion de vues depuis 2009. Et il ne s’agit pas d’une erreur de traduction, vérification faite auprès de la firme de relations publiques : le contenu publié sur les quelque 35 000 chaînes actives dans plus de 150 pays a bel et bien été vu 1000 milliards de fois. Parmi ces créateurs de contenus, un des plus populaires est un Canadien qui utilise le pseudonyme aCookieGod et attire 1,77 million d’abonnés.