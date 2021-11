Après mille innovations, dérivés et réécritures de l’univers des Pokémon, Nintendo propose cette semaine un jeu qu’on pourrait qualifier de canonique, Pokémon Diamant Étincelant, et sa variante Pokémon Perle Scintillante.

Karim Benessaieh La Presse

Pokémon Diamant Étincelant

Ce sont des remakes légèrement améliorés pour la Nintendo Switch de jeux sortis en 2007 pour la Nintendo DS. Oubliez les bestioles qui deviennent plus grandes qu’un gratte-ciel ou les mini-jeux, le graphisme de Diamant Étincelant, la version que nous avons testée, est minimaliste, avec des personnages à petit corps et grosse tête. Dans les combats, on alterne de façon classique les coups aux noms rigolos pour enrichir son Pokédex sur l’île de Sinnoh. Pokémon Diamant Étincelant ne renouvelle pas le genre, mais fera plaisir aux inconditionnels.

Notre note : 3,5 sur 5

Alexa

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE L’assistante vocale d’Amazon, Alexa, est plus ferrée que jamais en hockey, pouvant décliner résultats sportifs, dates des prochains matchs et statistiques.

L’assistante vocale d’Amazon, Alexa, a eu droit à quelques nouveautés au Canada ces dernières semaines. D’abord, elle est plus ferrée que jamais en hockey, pouvant décliner résultats sportifs, dates des prochains matchs et statistiques. Les modèles d’Echo avec écran peuvent vous jouer sur demande les meilleurs moments des matchs de la veille. Et on l’a dotée d’un sens de l’humour assez particulier : son club de hockey préféré, c’est le Canadien de Montréal, « une équipe légendaire ». « Mes circuits surchauffent toujours un peu lorsqu’ils se qualifient pour les séries. » L’autre nouveauté, c’est qu’on a maintenant une nouvelle voix québécoise, une voix d’homme. Il suffit de lui demander : « Alexa, change de voix. »

Captures de jeu

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Sony a lancé le mois dernier, au Canada et au Japon, une nouvelle fonction bêta de son application PS App qui permet de transférer captures d’écran et courtes vidéos sur un téléphone.

Entre l’utilisation d’une clé USB pour la PlayStation et l’obligation de débusquer la carte microSD de la Nintendo Switch, exporter les captures d’écran des consoles de jeu est rarement une partie de plaisir. Mais les choses changent. Depuis décembre 2020, la Switch offre une méthode plutôt efficace, avec un code QR, pour envoyer ces images directement sur votre téléphone. Et Sony a lancé le mois dernier, au Canada et au Japon, une nouvelle fonction bêta de son application PS App. Une fois l’association avec votre console principale effectuée, toutes les captures d’écran et les vidéos non 4K de moins de trois minutes deviennent accessibles sur votre téléphone. Elles demeurent accessibles pendant 14 jours.