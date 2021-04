Techno

Firefly Vintage

Plein les oreilles à bas prix

Très impressionnants, ces écouteurs Firefly Vintage. Offrant de bonnes basses et dotés de quatre micros, compatibles avec la recharge magnétique, permettant l’atténuation du bruit ambiant, ils ont presque tous les attributs des écouteurs Bluetooth haut de gamme. La grande différence : ils coûtent quatre fois moins cher. Eh oui, c’est possible, quand on accepte quelques faiblesses.