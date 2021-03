5G : prêt pour l’embarquement ?

La 5G est officiellement arrivée au Canada depuis un an, les téléphones compatibles ne sont plus une curiosité et les réseaux sont de plus en plus étendus. Entre théories du complot et excitation de geek, y a-t-il réellement un intérêt immédiat pour le consommateur ? La Presse a pesé le pour et le contre avec des experts.